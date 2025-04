Política 12-04-2025

CMF aplica multa a cinco entidades por incumplimientos en el proceso de devolución de primas a sus clientes.



La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informa que su Consejo resolvió sancionar a Tanner Corredora de Seguros Limitada, BCI Seguros Vida S.A., BCI Seguros Generales S.A., Chubb Seguros Chile S.A. y Chubb Seguros de Vida Chile S.A., con un total de UF 19.250.

La sanción se aplicó por retrasos en la restitución a los asegurados de primas pagadas no consumidas y, además, por no devolverlas reajustadas.

La Circular N°2114 dispone que cuando, por término anticipado o extinción de un contrato de seguro, se debe devolver la prima pagada no devengada, el dinero deberá ponerse a disposición de quien corresponda en un plazo máximo de 10 días hábiles desde que se tomó conocimiento del término del seguro. La prima se devolverá según el valor de la Unidad de Fomento (U.F.) a la fecha de su pago efectivo.

Conforme con la Resolución Exenta N°3278, a Tanner Corredora de Seguros Limitada se le aplicó una multa de UF 10.000.

Paralelamente, las compañías de seguro sancionadas no devolvieron las primas pagadas no devengadas dentro del plazo de 10 días. Además, las primas fueron restituidas sin el reajuste en U.F. que contempla la normativa.