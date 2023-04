Policial 27-04-2023

CMF denuncia y alerta presuntos delitos de estafa por entidades que ofrecen créditos en sitios Web

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) alerta al público sobre una serie de entidades que ofrecen créditos y no se encuentran reguladas ni inscritas en los registros de la Comisión.

Se trata de entidades que ofrecen créditos a través de internet o redes sociales, que solicitan pagos anticipados a las personas que piden un crédito y que en algunos casos simulan ser instituciones legítimamente constituidas. Una vez recibido dicho pago, el préstamo nunca es materializado.

Por dicho motivo, la CMF presentará denuncias ante el Ministerio Público en contra de quienes resulten responsables, por los presuntos delitos de estafa, respecto de las siguientes entidades:

-www.financhileltda.com (Finan Chile Ltda)

-https://www.facebook.com/FidexCL (que simula tratarse de la Administradora Fidex S.A)

-Entidad denominada Prestamos 24, que opera mediante WhatsApp y que simula representar a una institución del mismo nombre. En ese sentido, la CMF informa que Prestamos 24, que funciona mediante el sitio web https://prestamos24.cl/, tampoco corresponde a una entidad fiscalizada por la CMF.

-Entidad denominada InvestChile (Opera mediante WhatsApp) y que simula representar al organismo estatal del mismo nombre.

La CMF NO realiza pagos de ningún tipo a personas naturales que no sean por la prestación de un servicio a esta Comisión. Por este motivo, si recibe un correo que dice ser de la CMF y le solicita ingresar a un link o entregar sus datos bancarios para recibir un pago, debe saber que dicho correo es falso.