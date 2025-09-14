Hoy
domingo 14 de septiembre del 2025
Crónica 14-09-2025
CMF informa que el lunes 15 de septiembre se publicarán las Tasas de Interés Corriente
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informa que este lunes 15 de septiembre se publicará en el Diario Oficial el certificado correspondiente a las Tasas de Interés Corriente y Máxima Convencional. Estas tasas comenzarán a regir a partir de dicha publicación.
De acuerdo a la Ley N° 18.010, la CMF debe publicar durante la primera quincena de cada mes esta información tanto en su sitio web como en el Diario Oficial.
Siguiendo con la política de transparencia y oportunidad en la entrega de esta información, el Certificado respectivo se publica de manera anticipada en el sitio web Institucional.
Freddy Mora | Imprimir | 128
