Nacional 06-06-2025

CMF publica normativa que aumenta el pago mínimo en tarjetas de crédito: ¿Qué es?

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó ayer la normativa que aumenta el pago mínimo en las tarjetas de crédito, con el objetivo de enfrentar el sobreendeudamiento. Hoy las instituciones financieras que operan tarjetas de crédito permiten que quienes tienen deudas paguen menos del valor facturado total -el pago mínimo- y no caigan en mora por el resto no saldado. No obstante, el monto facturado que no se pagó conlleva el intereses (moratorios), con un máximo limitado por la ley, además de la prolongación del plazo de la deuda.

Hasta ahora, y con algunas limitaciones, cada institución define su pago mínimo. Pero con la nueva directriz de la CMF - facultada por la Ley N°21.673 de 2024- eso cambiará. La nueva normativa, así, plantea que el pago mínimo se determinará como la suma del Monto No Financiable (MNF) más un porcentaje de 5% del Monto Financiable (MF). El primero considera las cuotas sin interés pagaderas en el periodo de facturación, así como intereses, comisiones y otros cargos, tales como impuestos, cargos adicionales, primas de seguros, entre otros. Por su parte, el Monto Financiable corresponde principalmente al capital insoluto. Respecto a la versión en consulta pública, se excluye del MNF el capital de las cuotas con interés. La CMF explicó lo que ocurrirá con un ejemplo: "Si con el pago mensual de su tarjeta de crédito una persona solo amortiza el 1% del saldo, un deudor podría tardar casi 180 meses en saldar la totalidad de su deuda, acumulando un 160% en intereses. En contraste, el hecho de amortizar el 5% del saldo insoluto en cada periodo reduciría este tiempo de pago a 60 meses, con una acumulación de intereses del 40%".