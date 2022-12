Nacional 23-12-2022

CNC e inseguridad en Santiago: "Caminar por el centro es lo más parecido a una suerte de tour por el far west"

"Caminar por el centro de Santiago es lo más parecido a una suerte de tour por el far west". Con esa frase, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC) ilustró lo que, a juicio del gremio, es actualmente la comuna de Santiago en términos de seguridad.

Cabe consignar que este miércoles la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que declara como deficiente la gestión de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, denunciando que la comuna "ha alcanzado niveles inéditos en cuanto a inseguridad e insalubridad". En un comunicado firmado por la secretaria general de la entidad ligada al comercio, María Ignacia Rodríguez, aseguran que "la percepción de inseguridad afecta gravemente a los vecinos, a los turistas y, por ende, a la economía de la ciudad. Estimamos que urge volver a tomar el control de Santiago y, para ello, además de una voluntad decidida, se requiere de mayor dotación de efectivos públicos en las calles". La CNC también indicó que es insostenible que los vecinos del sector vivan a diario con "la suciedad, lanzazos, vandalización del espacio público y privado y un deterioro generalizado que, pese a las medidas, sólo aumenta". En ese sentido, Rodríguez mencionó que "las autoridades municipales, con quienes nos hemos reunidos en varias oportunidades, deben internalizar que los anuncios y acciones que se han realizado hasta hoy no solo son insuficientes. La verdad es que han resultado un total fracaso". "Todos hemos sido testigos de lo ocurrido con los copamientos policiales en los barrios más afectados por el comercio ambulante, sin embargo, ese es un buen ejemplo de una medida que no dio el resultado que se esperaba. Hemos participado en un sinnúmero de mesas de trabajo con grandilocuentes anuncios de fiscalizaciones que, al pasar de los días, quedan en nada", añaden.