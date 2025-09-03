Crónica 03-09-2025

CNTC expone en Comisión de Seguridad del Senado la crítica situación que enfrentan los camioneros en las rutas del país

La Confederación Nacional de Transportistas de Carga (CNTC) asistió ayer a la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, presidida por el senador José Miguel Durana, para exponer el recrudecimiento de los asaltos y ataques que sufren a diario los camioneros en distintas rutas del país.

La delegación fue encabezada por el vicepresidente de la Confederación y presidente de Fedequinta, Iván Mateluna, acompañado por Cristián Pérez, chofer que hace algunas semanas fue baleado y retenido por una banda criminal en la Ruta 68, a la salida hacia la Costanera Norte, en un violento asalto para robarle su camión con mercadería. Pérez —quien salvó de milagro— estuvo presente junto a su esposa e hijo, graficando con su testimonio el drama que viven cientos de conductores.

Asimismo, en la instancia participaron miembros del Directorio Nacional de la CNTC, reforzando con su presencia el respaldo institucional del gremio a la exposición realizada ante la comisión parlamentaria.

Durante su intervención, Mateluna expuso la cruda realidad de los transportistas de carga ante el avance del crimen organizado, señalando que “hoy, como nunca en la historia de Chile, los camioneros ven amenazada su integridad, porque sabemos a qué hora salimos de nuestras casas, pero no sabemos si volveremos a ver a nuestras familias”.

El dirigente recordó que la CNTC ha trabajado incansablemente para impulsar en el Congreso proyectos de ley que resguarden la seguridad de los camioneros. En esa línea, destacó la promulgación de la normativa que sanciona el uso y comercialización de los jammers, herramientas utilizadas para perpetrar asaltos. Sin embargo, advirtió que las medidas del Estado siguen siendo insuficientes y llamó a aprobar con urgencia la ley que endurece las penas a quienes ataquen a los transportistas, avanzar en la modernización de la Ley de Inteligencia y aplicar la Ley Antiterrorista en la Macrozona Sur.

