Social 21-01-2023

CNTC valora seguro para transportistas de carga afectados por violencia en Macrozona Sur, pero advierten que medida no resuelve el tema de fondo

Como un avance calificaron desde la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) el anuncio del gobierno de que se implementará un seguro para transportistas de carga que resulten afectados por la violencia que se registra en la Macrozona Sur.



Al respecto, Carlos Bretti, Presidente de Fedesur, entidad que pertenece a la CNTC, valoró la medida "ya que hoy los transportistas de carga estamos absolutamente desprotegidos frente a hechos de violencia como los que se registran en el Bio Bío, la Araucanía y Los Ríos, porque ni siquiera disponemos de seguros si los camiones son destruidos y los conductores atacados".



Sin embargo, el representante gremial agregó que "esta es más bien una medida paliativa que no resuelve el tema de fondo, que es frenar la delincuencia y violencia desatada que se registra en el país", añadiendo que "se debe atacar el fondo del problema y no los síntomas".



Por su parte, Iván Mateluna, Presidente de Fedequinta, indicó que "la medida se debiese hacer extensiva a otras zonas del país y no sólo a las tres regiones mencionadas, ya que a su juicio, sectores como Valparaíso y el norte del país, los transportistas de carga también son atacados. "Tenemos como claro ejemplo, lo que le ocurrió a nuestro compañero Byron Castillo hace un año en la región de Antofagasta, quien fue asesinado por un grupo de delincuentes".



El personero puntualizó, "que acotar este problema sólo a un área determinada del país no refleja la realidad de lo que estamos viviendo los transportistas de carga a lo largo del territorio nacional. Además, aquí tiene que ha er un compriso real del Estado en este tema, porque no puede ser que la Fiscalía y las policías detengan a los delincuentes y violentistas y luego la justicia los deja libres, como ocurrió con el último robo de cobre", concluyó Mateluna.