Social 13-05-2023

COANIQUEM inicia campaña de voluntarios y voluntarias para su Colecta 2023



Bajo el lema “Todos unidos por los niños con quemaduras”, la Corporación de Ayuda al Niño Quemado dio inicio a la campaña de inscripción de voluntarios de cara a la próxima colecta que se realizará de forma online entre el 19 de mayo y el 4 de junio y en las calles de todo el país los días 2, 3 y 4 de junio.



“Necesitamos seguir entregando atención gratuita a los más de 8 mil pacientes que recibimos anualmente en los centros de rehabilitación de COANIQUEM y por eso hacemos un llamado a todo el país para que quienes quieran ayudar a los niños, niñas y adolescentes con quemaduras y otras cicatrices se inscriban en voluntarios.coaniquem.cl y así apoyen la campaña de forma online o presencial”, afirma el Presidente Ejecutivo de COANIQUEM, Jorge Rojas Goldsack.



Para los voluntarios online, la misión es motivar a través de Redes Sociales y WhatsApp a sus familiares y amigos para que se sumen a este gran desafío, ya sea inscribiéndose también como voluntarios o donando en las alcancías virtuales a partir del día 19 de mayo. Los voluntarios para la colecta en calle pueden acudir directamente a la Oficina COANIQUEM de Talca, ubicada en 7 Oriente 1253-B, o comunicarse al +56997829081.



“Los voluntarios son clave para COANIQUEM, ya que gracias a su trabajo y apoyo nos permiten llegar a cada ciudad, a cada esquina, a cada rincón de nuestra región y reunir los recursos necesarios para seguir ayudando a nuestros pacientes, entregándoles una rehabilitación integral y gratuita. Así hemos podido atender a casi 3.000 niños, niñas y adolescentes provenientes de la Región del Maule a lo largo de nuestra historia” señala la Coordinadora Regional, Ana Luisa Echeverría.



Cabe destacar que en su Colecta 2022, COANIQUEM contó con 4.351 voluntarios online y más de 14.000 voluntarios presenciales.





SOBRE COANIQUEM



En Chile las quemaduras siguen siendo un problema relevante de salud pública, estimándose que alrededor de 80.000 niños y niñas se queman cada año, en la Región del Maule esta cifra bordea los 4.800 casos. Por ello, la Corporación de Ayuda al Niño Quemado trabaja arduamente para que las quemaduras y cicatrices no limiten sus vidas.

Desde hace 44 años COANIQUEM se dedica a la rehabilitación integral de niños, niñas y adolescentes, en forma totalmente gratuita y les acompaña durante todo el tiempo que dure su tratamiento, así es como más de 145.000 pacientes han sido atendidos por la institución fundada en 1979 por el Doctor Jorge Rojas Zegers, el Doctor Ricardo Ayala Munizaga, Sergio Domínguez Lira y Guillermo Ibarra Guerra.



COANIQUEM hoy cuenta con 4 centros de rehabilitación a lo largo de Chile, ubicados en Santiago, Antofagasta, Puerto Montt y el más reciente inaugurado a fines del 2022 en Concepción. Este ultimo centro ha significado un gran beneficio especialmente para los pacientes del Maule Sur, que pueden continuar su tratamiento en un lugar más cercano a su hogar.



Para quienes igualmente deben viajar desde su ciudad de origen, COANIQUEM ha generado un modelo de atención integral y a través de su Fundación Educacional Casabierta cuenta con Residencias y un Colegio Hospitalario, lo que permite que los pacientes puedan hospedarse en los mismos centros de rehabilitación y no interrumpir sus estudios.



Preocupados también por evitar las quemaduras más habituales, desde COANIQUEM han desarrollado una importante labor de prevención con la comunidad, a través de charlas y campañas de comunicación que advierten sobre los principales riesgos de quemaduras infantiles en el hogar y las distintas formas de evitarlos.



Una de las contribuciones más relevantes en materias de prevención es la participación que ha tenido el Doctor Rojas en la prohibición del uso privado de Fuegos Artificiales, realizando la primera campaña de difusión en 1995. De esta forma, el Congreso consideró seriamente la iniciativa y dictó la LEY 19.680 el año 2000, que prohíbe el uso doméstico de Fuegos Artificiales, regula los espectáculos masivos y castiga la compra y venta en particular de elementos pirotécnicos.



Todo lo anterior y mucho más es posible gracias el aporte de miles de personas que en distintas instancias como esta Colecta o los aportes que mes a mes realizan los socios cooperadores, permiten autogestionar el 75% del financiamiento de la institución.