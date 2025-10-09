Nacional 09-10-2025

Cobre no deja de subir, alcanza máximo en 16 meses y Chile podría recibir US$1.300 millones adicionales en 2025

El cobre no para de subir. Hoy superó los US$4,9 la libra en la Bolsa de Metales de Londres (LME), debido a la menor oferta a nivel mundial y una demanda persistente. Es que para este año la industria esperaba un superávit. No obstante, accidentes como el de Grasberg en Indonesia y El Teniente en Chile, han tenido un impacto severo en la disponibilidad. A ello se sumó ayer el anuncio de Teck en Chile, que proyectó 40 mil toneladas de menor producción de cobre para este año en Quebrada Blanca.

El metal rojo acumula un alza sostenida en el año, de 23% y el precio registrado hoy es el más alto en 16 meses. Algunas proyecciones para los próximos años son muy optimistas: estiman que llegue por sobre los US$5,5 la libra. Pero en lo concreto, ¿se verá Chile beneficiado durante lo que queda de 2025?. Los expertos creen que sí. Beneficio para Chile "En cuanto a los beneficios concretos para Chile en lo que queda de 2025, el Ministerio de Hacienda utilizó un precio del cobre de US$ 4,09 por libra para formular el presupuesto fiscal 2025, mientras que el precio promedio a la fecha se ubica en US$ 4,35 por libra, muy por encima de lo proyectado y del promedio del año anterior", explica Juan Carlos Guajardo, director de Plusmining. Esto implica, agrega, que "si consideramos unos US$50 millones adicionales por cada centavo que el precio real se sitúe sobre la proyección, que el fisco chileno podría recibir más de US$1.300 millones adicionales en ingresos durante 2025". Una mirada similar tiene Juan Ignacio Guzmán, CEO GEM Mining Consulting. "Lo más probable es que el precio promedio del último trimestre este año esté entre US$4,90 y US$5,20 la libra (…) ese aumento podría implicar del orden de US$3.000 millones adicionales en términos de ingresos y una recaudación fiscal por impuesto a primera categoría, royalty y otros, de US$1.200 millones adicionales", sostiene.



