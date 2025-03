Nacional 29-03-2025

Codelco estima en 50% el aumento de la demanda de cobre desde EE.UU. por incertidumbre

El presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, estimó en cerca de 50% el aumento de la demanda de cobre desde Estados Unidos, esto ante la incertidumbre sobre potenciales aranceles al mineral que podría implementar el gobierno de Donald Trump. "En Estados Unidos, si uno compara lo que fueron las ventas del primer trimestre de 2024, con lo que proyectamos para el primer trimestre de 2025: en un caso fueron 50.000 toneladas y en otro son 50% más, o sea 25.000 toneladas más", detalló el ejecutivo a periodistas tras la presentación de resultados de 2024.

De todas formas, Alvarado aseguró que la compañía no descuidará a sus clientes fuera de Estados Unidos, remarcando que buscan que prevalezcan sus acuerdos de largo plazo. "Quiero insistir en que nosotros buscamos mantener relaciones de largo plazo con nuestros clientes, no es que estemos sacando cobre que iba destinado a otros clientes para satisfacer esta demanda, sino que más bien estamos comprometidos con las necesidades que tienen nuestros clientes en Estados Unidos y hemos estado redirigiendo parte del de lo que son nuestras ventas spot para Estados Unidos", profundizó. "Nosotros no nos movemos en el mundo especulativo en esto, o sea en el fondo, sencillamente lo que nos mueve son las relaciones a largo plazo y nos mueve también el compromiso con nuestros clientes", concluyó Alvarado.