Opinión 28-11-2023

Colaboración para la innovación

Señor director,



A medida que la presión por prestaciones sobre el sistema de salud crece y las listas de espera no AUGE se mantienen sobre 2 millones de consultas de especialidad y cirugías retrasadas, está claro que el problema no solo está en aumentar los recursos. Solo como ejemplo, en los últimos años, el gasto en salud ha aumento consistentemente hasta acercarse al 9% del PIB y estos problemas no han disminuido.



Si el aumento de presupuesto no se ha traducido en mejoras, se requiere innovar en forma disruptiva introduciendo nuevas herramientas de gestión en las diferentes etapas de la cadena de atención. Pero acá nos encontramos con un problema: no existe aún un ecosistema de innovación que sea convocante para las diferentes contrapartes, ya que tampoco se dispone de muchos incentivos para que ellos colaboren y generen esa virtuosidad que deriva en la innovación.



Muchos de los actores esperan que sea el otro el que comience invirtiendo recursos, lo que retrasa fuertemente las innovaciones y el efecto positivo que ellas pueden crear. Es por ello que, para enfrentar este escenario, como empresa y en los gremios en que participamos hemos generado y financiado iniciativas que han logrado el trabajo conjunto de emprendedores, prestadores de salud y academia para crear innovaciones de impacto directo. Dos ejemplos de ello son las soluciones del programa “MedTech Challenge”, el que ha convocado a diferentes startups y establecimientos de salud de Latinoamérica, fomentando a través de soluciones digitales el autocuidado y los hábitos saludables de los pacientes en su versión del 2022, y en la mejora de gestión en tiempo real de camas clínicas en el 2023.



En definitiva, estos ejemplos, más muchos otros realizados por terceros, muestra que la colaboración focalizada es una de las vías más eficaces para el cambio y la eficiencia en salud.



Asise Fernández

Vice President Johnson &Johnson MedTech, Southern Cluster. Johnson & Johnson MedTech.