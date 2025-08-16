sábado 16 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Opinión 16-08-2025
    Colbún: ampliación de la detención para sujeto investigado por robo con homicidio en incendio de vivienda
    Hasta el lunes 18 de agosto, quedó ampliado en la detención el sujeto de iniciales O.E.S.Z, de 33 años, con antecedentes anteriores por robo con intimidación, detenido la noche del jueves por receptación de vehículo en Linares. Y quien, gracias a las diligencias realizadas por la PDI de esta zona, fue identificado como el presunto responsable del incendio de una vivienda, con resultado de su propietario fallecido, en la madrugada del mismo día 14 de agosto, en la comuna de Colbún.
    En la audiencia efectuada ayer en el Tribunal de Garantía de Linares, la Fiscal María Teresa Recabarren solicitó la medida, debido a la espera de peritajes, incluyendo la autopsia a la víctima, Sergio Cejas Verdugo, de 58 años, lo que fue concedido por la jueza Claudia Olea.
    El delito por el cual se está investigando al detenido, es por robo con homicidio, ya que existen primeros antecedentes de que sustrajo especies horas previas al incendio, dándose a la fuga en la mismo vehículo perteneciente a la víctima, un comerciante de la comuna de Colbún.
    Construcción territorial e identitaria a través de la lengua materna: Autoficción en autores chilenos (II)
    _¿una oportunidad real para mejorar los sueldos en Chile
    Se heló el limonero
    Animales sin hogar
    Fuga de reos: una señal de alarma para el sistema penitenciario chileno
