Opinión 16-08-2025

Colbún: ampliación de la detención para sujeto investigado por robo con homicidio en incendio de vivienda



Hasta el lunes 18 de agosto, quedó ampliado en la detención el sujeto de iniciales O.E.S.Z, de 33 años, con antecedentes anteriores por robo con intimidación, detenido la noche del jueves por receptación de vehículo en Linares. Y quien, gracias a las diligencias realizadas por la PDI de esta zona, fue identificado como el presunto responsable del incendio de una vivienda, con resultado de su propietario fallecido, en la madrugada del mismo día 14 de agosto, en la comuna de Colbún.

En la audiencia efectuada ayer en el Tribunal de Garantía de Linares, la Fiscal María Teresa Recabarren solicitó la medida, debido a la espera de peritajes, incluyendo la autopsia a la víctima, Sergio Cejas Verdugo, de 58 años, lo que fue concedido por la jueza Claudia Olea.

El delito por el cual se está investigando al detenido, es por robo con homicidio, ya que existen primeros antecedentes de que sustrajo especies horas previas al incendio, dándose a la fuga en la mismo vehículo perteneciente a la víctima, un comerciante de la comuna de Colbún.

