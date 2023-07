Social 26-07-2023

Colbún finalizó actividades del 119 Aniversario





Con la presencia de autoridades, funcionarios municipales, dirigentes sociales y vecinos, se realizó en Colbún la Cena Aniversario, con la que se dio cierre a todas las actividades que se efectuaron durante el mes de junio, cuando Colbún cumplió 119 años. El Alcalde Pedro Pablo Muñoz destacó este evento como un espacio para compartir y celebrar en comunidad todos los avances alcanzados, lo que se ve reflejado en los proyectos que se han desarrollado en diversas áreas.



“Estamos culminando con este broche de oro junto a nuestros dirigentes y con las personas que de una u otra manera han aportado al crecimiento de la comuna en estos 119 años, una actividad en la que les mostramos de forma audiovisual todo el trabajo realizado durante el año 2022, en beneficio de la comuna, lo que no lo logra el Alcalde solo, aquí hay un equipo municipal y están nuestro dirigentes y dirigentas, y personas que anónimamente aporta al crecimiento de nuestra comuna”, dijo el Alcalde Muñoz.





Una de las personas reconocidas fue el Médico Rodrigo Muñoz Marín, que durante 25 años ha entregado sus atenciones en el CESFAM de Colbún, profesional que opinó que “fue una grata sorpresa, no me lo esperaba, estoy contento porque llevo una larga trayectoria aquí en la comuna, yo estoy feliz aquí en Colbún y agradecido por todo lo que me ha dado, para mí como profesional me ha permitido desarrollarme y también con mi familia, agradecido por el reconocimiento y por los vecinos y vecinas, fue una lida sorpresa”.



El docente y Director de la Escuela La Floresta, Carlos Douglas, también fue reconocido en esta cena aniversario de Colbún por su trayectoria, el que señaló que, “haber cumplido 50 años de servicio a una comunidad que le he entregado toda mi vida, una comunidad que he querido mucho y la llevo en mi corazón, yo soy un colbunense más, tengo la gran satisfacción de haber entregado a esta comuna todo mi quehacer educativo por los alumnos, para mí es importante esta noche, este reconocimiento de la primera autoridad a la educación”.