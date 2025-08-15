Hoy
viernes 15 de agosto del 2025
Policial 15-08-2025
Colbún: investigan causas de incendio en vivienda con una víctima fatal
Un incendio con resultado de muerte impactó a primera hora de ayer a la comuna de Colbún. La emergencia se activó de madrugada, poco antes de las 07:00 horas, lo que movilizó a Bomberos y personal de emergencias y municipal.
El siniestro se desencadenó en una vivienda ubicada en calle Los Avellanos S/N, de la Villa Bicentenario. Personal de Carabineros también se constituyó en el lugar, verificando los antecedentes sobre el fuego que afectaba al domicilio.
En el lugar trabajó personal de Bomberos controlando las llamas, encontrando un cuerpo calcinado al interior de una de las habitaciones, con identidad NN por verificar, en reserva de la investigación.
La Fiscalía de Linares instruyó la concurrencia de efectivos de LABOCAR de Carabineros del Maule, para ejecutar los peritajes en el lugar.
Según explicó el Teniente Bruno Hiche Rojas, Perito Criminalístico, “estamos realizando las diligencias del origen y causas de este incendio, donde resultó fallecida una persona. Estamos recopilando todos los antecedentes para determinar si en este hecho, existió o no participación de terceras personas”.
También se dispuso la presencia de personal del Servicio Médico Legal, SML, para el retiro del cuerpo y trasladarlo para la autopsia de rigor.
