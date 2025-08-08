Social 08-08-2025

Colbún S.A. lanza Fondos Concursables de Desarrollo Social para vecinos de San Clemente y Yerbas Buenas

La Iniciativa beneficiará a seis organizaciones comunitarias con proyectos en diversas áreas como medio ambiente, infraestructura, formación y bienestar.

La empresa generadora Colbún S.A., a través de la Fundación Adonay, lanzó la convocatoria 2025 de los Fondos Concursables de Desarrollo Social para los vecinos de Sanatorio Alto y Sanatorio Los Maitenes en San Clemente y Orilla de Maule en Yerbas Buenas. Una iniciativa que tiene por objetivo financiar proyectos de organizaciones sociales orientados al bienestar de sus comunidades, respondiendo a sus necesidades y potenciando su desarrollo.

El lanzamiento se realizó mediante una ceremonia en la que asistieron representantes de 18 organizaciones sociales de las comunas de Yerbas Buenas y San Clemente, el equipo de Colbún S.A., la Fundación Adonay y el alcalde de Yerbas Buenas, Jonathan Norambuena. “Nos alegra profundamente que este lanzamiento se haya realizado en nuestra comuna, y valoramos que se generen estos espacios de participación para las organizaciones. Es importante contar con más actores que se comprometan con el desarrollo social del territorio”, manifestó el edil.

El fondo tiene como propósito apoyar, total o parcialmente, iniciativas comunitarias que promuevan la asociatividad, el trabajo colaborativo y la formación de competencias. Podrán postular proyectos que aborden temáticas como bienestar físico; deporte y recreación; bienestar psicosocial; formación y capacitación; educación y artes; protección y cuidado del medio ambiente; cultura e identidad local; e infraestructura comunitaria e insumos.

Durante la ceremonia, Carolina Jacques, jefa de Comunidades Centrales Zona Maule de Colbún S.A., destacó que “los Fondos Concursables nacen para fortalecer a las organizaciones sociales de nuestras comunidades vecinas. Queremos potenciar iniciativas que generen valor, pero también construir relaciones de largo plazo basadas en la confianza y el trabajo conjunto”.

Por su parte, Víctor Navarrete, director de Fundación Adonay, enfatizó que “estos fondos no sólo entregan recursos, también abren una oportunidad de aprendizaje y crecimiento para las organizaciones sociales. Queremos que las comunidades se sientan protagonistas y cuenten con herramientas para gestionar proyectos que mejoren su entorno”.

LOS PROYECTOS BENEFICIADOS Y PLAZOS

Este año se financiarán seis proyectos —tres en San Clemente y tres en Yerbas Buenas— con un monto de un millón de pesos cada uno. El proceso contempla una etapa de formulación de proyectos entre el 31 de julio y el 21 de agosto, con cierre de postulaciones ese mismo día a las 23:59 horas. La evaluación de las iniciativas se realizará entre el 4 y el 10 de septiembre, y los resultados se darán a conocer el 14 de septiembre.

La ceremonia de adjudicación está programada para el 23 de septiembre, y los fondos serán entregados entre el 25 y el 30 del mismo mes. La ejecución de los proyectos se extenderá desde el 25 de septiembre hasta el 25 de noviembre, y la rendición de cuentas deberá realizarse entre el 25 de noviembre y el 15 de diciembre.

Cabe mencionar que estos fondos son parte del compromiso permanente de Colbún S.A. con sus comunidades vecinas, impulsando iniciativas que nacen desde los propios territorios, fortalecen el trabajo social organizado y proyectan un desarrollo con sentido.

