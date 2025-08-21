Policial 21-08-2025

Colbún: se entregó la gestión policial del año 2024 por parte de Carabineros



En la Municipalidad de Colbún, se llevó a cabo la Cuenta Pública de la Tenencia de Carabineros, en una instancia que fue liderada por el Subprefecto de los Servicios de la Prefectura Nro.15, Teniente Coronel Pablo García, junto al Comisario de la Primera Comisaría de Linares, Mayor Gonzalo Ruiz, además de funcionarios policiales de unidades dependientes, autoridades y representantes de la comunidad.

En la ocasión, el Jefe de la Tenencia de Colbún, Teniente Brian Vidal, fue el encargado de entregar de forma detallada la gestión policial de año 2024, resaltando los resultados de la gestión operativa: “Un trabajo que se desarrolla día a día, en el que con esfuerzo y dedicación, hemos trabajo para brindar prevención y aumentar la sensación de seguridad para la comunidad, tanto en sectores urbanos como rurales, mediante fiscalizaciones y controles detectando a sujetos con órdenes de detención vigentes y otros delitos, los que fueron detenidos en su momento y puestos a disposición de la justicia. En este contexto, seguiremos en la misma senda, trabajando por la seguridad, la prevención y el autocuidado”.

Durante la exposición, se mencionó por parte del Teniente Vidal, la cantidad total de Procedimientos Policiales desarrollados en el año 2024, los que ascendieron a 9.326, es decir, 777 mensuales, 25 diarios y 1,1 al día. En esta misma línea, el total de aprehendidos fueron 336, dentro de ello los Delitos de Mayor Connotación social fueron 83 y el total de encargos y búsqueda de vehículos fueron 15, de ellos, 8 encontrado y 7 con encargo.

Dentro de las estrategias policiales y de seguridad que ejerce Carabineros en cada jornada, resaltan las fiscalizaciones y controles, las que alcanzaron la cifra total en este período de 7.180. De ellas, 6.365 fueron vehiculares, 694 de identidad, 117 entidades bancarias y comerciales, y 4 a locales de alcoholes.

