Colegio Alborada de Linares se posiciona entre los mejores establecimientos según la PAES 2024

Con cuatro puntajes nacionales en Matemáticas M1, El colegio sí posiciona en el puesto 50 a nivel nacional, tercero es la Región del Maule y primero en la comuna de Linares, destacando su compromiso excelencia académica y la formacion integral.



El Colegio Alborada de Linares alcanzó el puesto numero 50 en la categoría nacional de los mejores colegios del Chile según los resultados de la Prueba De Acceso a la Educación Superior (PAES). Además, obtenido El Tercero lugar a nivel regional y El primero en la comuna de Linares, reafirmando su liderazgo educativo en la zona.



Entre los logros más destacados, cuatro estudiantes obtenido puntaje nacional es la PAES de Matemáticas M1: Matilde Picando Rodríguez, Constanza Torres Riquelme, JuanJosé Carrasco Soto y Lorenzo Borlando Mena. Estos resultados reflejan su dedicación, preparación y compromiso, apoyados por la labor de sus profesores y el respaldo de sus familias.



La generación 2024 obtuvo resultados sobresalientes en la PAES 2024, reflejando el impacto del proyecto educativo el cual contempla excelencia académica, formación valórica y desarrollo integral. Estos elementos son parte de los sellos educativos que el Colegio Alborada promueve y que sin duda permiten no solo definir su propuesta educativa, sino también entregar a los estudiantes herramientas importantes para su desarrollo futuro.



La Directora del colegio, Ana Alicia Orrego, destacó: “Nuestro proyecto se basa en cinco sellos fundamentales que guían todo nuestro quehacer. La excelencia académico no solo se refleja en los resultados obtenidos, sino también es la formación de los estudiantes comprometidos con su aprendizaje. Los valores son esenciales es nuestro colegio, fomentando el respeto, la responsabilidad y la empatía como pilares de laconvivencia escolar”.



Además, agregó que “creemos firmemente en el rol de las familias como los primeros

formadores de los estudiantes, por lo que trabajamos estrechamente con ellas para reforzar este vínculo fundamental. También promovemos el liderazgo, el emprendimiento y la innovación, incentivando a nuestros jovenes a desarrollar sus talentos, habilidades y creatividad para enfrentar los desafíos del futuro con confianza y compromiso social.



”El Colegio Alborada de Linares ofrece una amplia gama de talleres actividades extracurriculares que integrar deporte, arte y cultura, promoviendo el desarrollo completo de sus estudiantes. En el ámbito deportivo, se destacan actividades como voleibol, futbol, baloncesto, gimnasia rítmica, artística y atletismo, enfocadas es fomentar habilidades física, trabajo en equipo y disciplina. Estas instancias permiten a los estudiantes complementar su formación académica con espacios que potencian su crecimiento personal.



Durante 2024, los estudiantes de atletismo participaron es competencias a nivel nacional e internacional, logrando destacados resultados. Estas experiencias no solo contribuyen al desarrollo deportivo, sino también al fortalecimiento de valores como la perseverancia y el compromiso. Además, El colegio ofrece oportunidades en el ámbito artístico, como la orquesta escolar, que promueve la creatividad y la sensibilidad musical, consolidando un enfoque integral en la formación de los jóvenes.