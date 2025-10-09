Crónica 09-10-2025

Colegio Alborada y Universidad Autónoma realizaron exitosa Feria Vocacional en Linares



Con gran participación estudiantil se desarrolló la Feria Vocacional, organizada por el Colegio Alborada de Linares y la Universidad Autónoma de Chile, que reunió a jóvenes de distintos establecimientos públicos, subvencionados y particulares de la Región del Maule.



La iniciativa tuvo como propósito generar un espacio de encuentro e información, donde los asistentes pudiesen conocer la oferta académica de nuestra casa de estudios y destacadas instituciones de educación superior nacionales.



Hans Heyer, director de Comunicaciones, Admisión y Extensión de la Universidad Autónoma de Chile, destacó la importancia de acercar la información a los futuros postulantes. “Para nosotros es muy relevante poder llevar a las distintas comunas información sobre las alternativas académicas. En esta oportunidad, estamos en Linares, una localidad donde muchos de nuestros estudiantes tienen sus orígenes, y junto al Colegio Alborada, que celebra treinta años de trayectoria, realizamos esta feria que reunió a universidades de todo el país”, dijo.



Junto con ello, agregó que “nuestro propósito es siempre abrir espacios y entregar las herramientas necesarias para que los jóvenes tomen la mejor decisión respecto a su futuro”.



Desde el Colegio Alborada de Linares, su directora, Ana Alicia Orrego, valoró la alianza con la Universidad Autónoma y el impacto de la actividad en la comunidad educativa. “Ha sido una bonita instancia para abrirnos a la comuna de Linares. Estamos en una zona un poco más alejada, por lo que recibir esta feria es una tremenda oportunidad para nuestros estudiantes y para todos los colegios que participaron. El área vocacional es un pilar dentro del colegio, y poder generar este vínculo con la Universidad Autónoma ha sido fundamental. Esperamos que esta iniciativa se mantenga en el tiempo”, comentó.



Por su parte, Valentina Avilés, estudiante de cuarto medio del Colegio Alborada, destacó el valor de la experiencia. “Es una muy buena oportunidad, súper enriquecedora no solo para nosotros, sino también para todos los colegios que vinieron. Nos permite conocer las distintas carreras que ofrece la Universidad e informarnos mejor sobre lo que queremos hacer en el futuro”, expresó.



