martes 26 de agosto del 2025
Colegio de Profesores definió 11 ejes de acción para los próximos meses
El Colegio de Profesores definió 11 ejes de acción para los próximos meses, en el marco de objetivos gremiales y de la denominada Agenda Corte.
Según explicó Mario Aguilar, presidente del Magisterio a nivel nacional, se contemplan entre otros aspectos:
-Seguir en la lucha contra la ofensiva anti-trabajadores por parte de la Contraloría.
-Exigir el cumplimiento por parte del Gobierno, de su propuesta a la Agenda Corta, antes de fin de año.
-Rechazo categórico al proyecto sobre las licencias médicas que implica un retroceso en conquistas ganadas por los trabajadores públicos.
-15 mil estudiantes y 750 docentes muertos; más el 90% de las escuelas destruidas en Palestina. Por eso, el Gremio Docente rechaza y condena el genocidio en Palestina.
