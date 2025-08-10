Política 10-08-2025

Colegio de Profesores desmiente a diputado del Maule Norte Hugo Rey: “le falta comprensión lectora”



Ante las acusaciones de los diputados Andrés Longton y Hugo Rey, por la supuesta justificación del Colegio de Profesoras y Profesores al actuar del docente de Limache, el Presidente del Gremio, Mario Aguilar, les evidenció un serio problema de comprensión lectora.

Ello debido a que en sus palabras, replicadas por varios medios de comunicación, de ninguna manera justificó dichas acciones.

El Presidente Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, agregó que a partir de este hecho se pone nuevamente en el tapete la grave situación de convivencia escolar a lo largo del país, que abordarlo.

Respecto al anuncio de ambos parlamentarios de citarlo a la Comisión de Educación, Aguilar les respondió “con todo gusto voy para explicarles lo que está pasando hoy en los colegios, que como miembros de dicha Comisión deberían saberlo, y que entiendan que estas campañas sistemáticas contra el profesorado no son conducentes para mejorar la educación”

