Política 11-09-2025

Colegio de Profesores destaca avance en comisión de la ley de titularidad docente

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, en general, el proyecto de ley de Titularidad Docente, con 7 votos a favor y 1 abstención republicana.

Asimismo, la comisión estableció este viernes 12 de septiembre como plazo para la presentación de indicaciones al proyecto.

El Presidente Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, se manifestó satisfecho con el avance de la iniciativa “va haber Ley de Titularidad porque ya se aprobó la idea de legislar, que en el fondo es un paso muy necesario”.

El líder gremial docente agregó “ahora vienen las indicaciones, y por supuesto, nosotros vamos a seguir gestionando mejoramiento en esta ley, pero se dio un paso importante, así que estamos contentos con esta aprobación”.

Recordemos que la Titularidad Docente fue uno de los puntos de la Agenda Corta presentada por el Colegio, la que derivó en movilizaciones y luego los controversiales oficios de Contraloría, la que el Gremio la ha denominado “Operación Castigo” y acciones “anti-trabajadores”.

La ley de Titularidad beneficiará a aproximadamente a 28 mil Docentes a nivel nacional, quienes pasarán de un contrato precario, inestable y abusivo, a un contrato indefinido.

