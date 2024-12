Política 05-12-2024

Colegio de Profesores espera que aprobación del proyecto de la deuda histórica sea unánime

El Presidente Nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, llamó al Congreso a que ojalá apruebe rápido y unánimemente” el proyecto de ley para el pago de la Deuda Histórica. Queremos que este proyecto con- tribuya a un mejor clima político y clima país, que tenga trans- versatilidad y unanimidad. Queremos que esta propuesta salga de las trincheras Gobierno-Oposición, Derecha-Izquierda y sea una instancia en la que toda la clase política le muestre al país que tiene esa capacidad de lograr acuerdos, cuan- do es algo que nos beneficia a todos.

El líder gremial explicó que este proyecto sana una injusticia y cuando se sana una in- justicia, toda la socie- dad se ve beneficiada, por lo que valoramos que el Gobierno haya cumplido. Reitera mos que la reparación siempre es una pequeña porción de justicia, no es una justicia plena nunca, pero estas reparaciones son necesarias son importantes como país.

Mario Aguilar también destacó el sim bolismo que significa, no solo por la parte económica de un mon to x, sino que haya un gesto del Estado que reconoce que se dañó a personas y esos gestos nos reconcilian, nos ayudan, nos sanan.