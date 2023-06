Crónica 18-06-2023

Colegio de Profesores: No bajaremos el paro a menos de recibir respuestas satisfactorias





El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Carlos Díaz, aseguró este sábado que las movilizaciones del magisterio, que incluyen un paro nacional tras las vacaciones de invierno, no se detendrán "mientras no veamos que los problemas que tenemos sean resueltos por la autoridad".

La determinación del gremio, que fue adoptada ayer en su asamblea nacional, busca respuestas del Gobierno a su petitorio y las demandas que los docentes califican como no resueltas, tales como la "deuda histórica", el agobio laboral, bono de retiro y salud mental.

Díaz afirmó que siguen "disponibles para dialogar las veces que el Ministerio (de Educación) lo desee para ver los temas que están pendientes", aunque alertó que el avance hasta ahora ha sido bajo tras "más de un año de negociaciones con este gobierno".

"Llevamos más de un año expresando las problemáticas que hoy siguen inconclusas, siguen sin responder. Hablamos de un gobierno que además en su programa tiene precisamente respuestas claras respecto a los puntos que estamos nosotros expresando", cuestionó el líder del colegiado.

En esta línea, adelantó que el lunes se comunicarán con las autoridades educativas para programar fecha para la mesa de diálogo y para informarles, de manera oficial, que han decidido realizar un paro.

"Esperamos conversaciones para poder resolver esta problemática, pero el paro del 26 de julio nosotros no lo vamos a bajar. Creemos que es fundamental avanzar a menos que el gobierno dé respuesta satisfactoria a lo que hoy hemos venido pidiendo", aseguró Díaz, que destacó que han priorizado en ocho temas -con la intención de avanzar en acuerdos- la larga cantidad que habían planteado.

"Esos ocho temas indudablemente que debieran de ser resueltos, de lo contrario el paro continúa tal cual como se expresó ayer en la asamblea nacional", profundizó en Cooperativa.

DETALLES DEL PARO

Sobre los detalles del paro, el representante del profesorado explicó que está convocado para el 26 de julio, para lo que "faltan todavía muchas semanas, por tanto la posibilidad de que esta situación se pueda revertir la tiene el Gobierno, respondiendo y dando solución a los problemas que hemos venido planteando".

"Tampoco vamos a iniciar con un paro indefinido. Estamos planteando un paro progresivo, que tiene primero un llamado de 24 horas con un estado de alerta. Posteriormente viene un paro de 48 horas y si seguimos todavía sin soluciones concretas, vamos al paro indefinido", detalló.

En cuanto los cuestionamientos de la movilización, sobre todo tras los negativos resultados de la prueba Simce, el presidente del Colegio de Profesores aseguró que entienden que es algo gravísimo, por lo que, por lo mismo, "pedimos y exigimos" que el Gobierno avance con las negociaciones.

"Si queremos una mejora de los aprendizajes, eso también pasa por mejorar las condiciones en las cuales hoy se ejerce la profesión docente en Chile", puntualizó Díaz, quien cerró alertando que este escenario ha provocado "un déficit muy grande de jóvenes que no optan por la pedagogía".