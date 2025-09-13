sábado 13 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Política 13-09-2025
    Colegio de Profesores preocupado por ausencia del ítem Educación en el primer debate presidencial
    El Presidente Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, manifestó su “preocupación por la poca presencia que tuvo la Educación en el primer debate presidencial. La Educación que siempre se dice que es la vía de desarrollo y lo más importante de un país; ayer tuvo una escasísima presencia en cada una de las intervenciones de las y los distintos candidatos. Esto fue transversal, creo que eso es un error y debe corregirse”.
    El líder gremial Docente agregó “como Gremio creemos que hay muchísimas necesidades pendientes en Educación, como: problemas no resueltos en la educación pública, la violencia escolar -no se abordó-, recursos y financiamiento, la mención para educadoras diferenciales y de párvulos, una enorme injusticia que se ha consagrado por décadas, la profesión docente, todas temáticas ausentes, lamentablemente en el debate”.
    Mario Aguilar anunció “vamos a entregar a cada candidatura Presidencial un documento con nuestras demandas y les vamos a solicitar que nos respondan cada una. ¿Cuál es su postura frente a las distintas temáticas que nosotros necesitamos que se aborden? y esas respuestas que nos den o la NO respuesta, la vamos a difundir entre todo el profesorado y todas las comunidades escolares del país. Para que así la gente pueda votar informada respecto a qué están proponiendo en materia educacional.”
    Por último, el Presidente Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, reflexionó “la señal de ayer fue preocupante, porque prácticamente la Educación no tuvo presencia en el debate. Esperamos que este tema sea abordado por las y los distintos candidatos y expliquen al país, qué van a hacer en materia de las muchísimas necesidades pendientes en Educación en Chile”.
