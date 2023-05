Crónica 30-05-2023

Colegio de Profesores protagonizó marcha en Linares exigiendo al municipio pago de deuda previsional



Profesores y Asistentes de la Educación de Linares concretaron una marcha, en medio del paro de los recintos municipalizados de la Enseñanza.

Esto, en contra del Municipio, exigiendo el cumplimiento del pago de deuda previsional y compromisos comerciales.

José Ramírez, presidente del Colegio de Profesores en Linares, indicó que “estamos movilizados, porque el daño previsional, en salud, descuentos realizados pero no pagados a entidades comerciales… y porque conversaciones realizadas anteriormente, no rindieron los resultados esperados. Nos mantenemos en paro hasta el miércoles, inclusive, hasta aclarar el escenario de los compromisos del Municipio para saldar esta deuda”.

Por su parte, dirigentes del Gremio de Trabajadores de la Educación, viajaron a Santiago, donde se reunieron con el Ministro del área, Marco Antonio Ávila, denunciando y dialogando sobre la millonaria deuda municipal en previsiones y descuentos por compromisos comerciales, no cancelados por la corporación edilicia.

Por su parte, desde el Municipio, el Alcalde Mario Meza indicó que respecto de compromisos adquiridos con el Gremio de Trabajadores de la Educación, “les enviamos la carta de compromisos y documentos que respaldan el cumplimiento efectivo de dichos compromisos contraídos la semana pasada con los Gremios tanto de nuestros Profesores como de los Asistentes de la Educación. Compromisos cumplidos: el respaldo del aporte de $300.000.000 aprobados por Concejo al área de Educación. Y les enviamos el respaldo del pago de Coopeuch por 3 meses, correspondiente a las plantillas de Febrero Marzo y Abril”.