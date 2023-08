Nacional 30-08-2023

Colegio de Profesores valora última propuesta de Mineduc y la votará el jueves: Alcance de deuda histórica genera dudas

Hoy comenzó la paralización nacional indefinida de los docentes convocada por el Colegio de Profesores. Según el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, cerca de 1.400 establecimientos educacionales adhirieron parcial o totalmente a la movilización, es decir, cerca de un 14%. "Esto no nos deja contentos, preferiríamos que todos los establecimientos educacionales estén en su actividad normal", manifestó el secretario de Estado.

Pese a las movilizaciones y paralizaciones, el ministro de Educación ve que es posible resolver "rápidamente el conflicto", y espera el jueves, o a más tardar el viernes en la mañana, se tengan nuevos resultados. Cataldo comentó que "ayer tuvimos una reunión y un intercambio muy interesante (…) nos comprometimos el día de hoy a enviar una respuesta, la cual fue enviada al Magisterio y se valoró positivamente nuestra misiva. Ellos han decido suspender las movilizaciones planificadas para el día jueves para realizar dicho día la consulta nacional que permita evaluar si las movilizaciones continúan o no. Tenemos la convicción y hemos hecho los esfuerzos para que esta movilización no continúe más allá de los estrictamente necesario, es decir, hay procesos democráticos, por o tanto la consulta es algo inevitable y se tienen que dar las condiciones para que eso suceda". Sobre los cuestionamientos relacionados a que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric no estaría cumpliendo las promesas de campaña entorno a las demandas de los docentes, emanadas por la oposición, el ministro de Educación acotó que "estamos hablando de mas de 34 puntos, claramente no eran deudas de este Gobierno, eran temas de arrastre, son temas de arrastre, que llevan muchos años y décadas como la deuda histórica. Naturalmente hay expectativa del Magisterio producto de la voluntad del Presidente Gabriel Boric de ir a resolver esas problemáticas".