jueves 09 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Social 09-10-2025
    Colegio Margot Loyola de Linares realizó premiación del Tercer Concurso de Creación de Cuadros con Residuos Domésticos
    Publicidad 12

    Este año, al 3° Concurso de Creación de Cuadros con Residuos Sólidos Domésticos, organizado por el Colegio Margot Loyola de Linares, tuvo como eje temático la representación artística de los Pueblos Originarios de Chile.

    La iniciativa buscaba fomentar la creatividad y la conciencia ambiental entre estudiantes y familias, inspirándolos a transformar residuos en arte con sentido cultural y respeto por el entorno.

    Durante dos semanas, los cuadros estuvieron en exposición en Espacio Urbano Linares, donde más de mil personas votaron en línea mediante un código QR.

    Participaron ocho familias, desde el Nivel Parvulario hasta 8° Año Básico, quienes plasmaron la riqueza cultural de los Pueblos Originarios de Chile, promoviendo el arte, la cultura y el reciclaje en familia.

    La ceremonia de premiación contó con la asistencia del director del establecimiento educacional, Hermógenes Ruiz, los coordinadores de Medio Ambiente Jorge Ibáñez y Daniela Figueroa, junto a los representantes de Espacio Urbano, Daniela Rebolledo y Danilo Solís.

    E la ocasión, se realizó el sorteo el Sorteo de una Gift Card de 50 mil pesos, gentileza de Espacio Urbano Linares, entre los más de mil votantes que participaron en la elección del cuadro favorito. El ganador será contactado por el equipo informático para coordinar la entrega del premio.

    GANADORES DEL TERCER CONCURSO



    Primer lugar, Pueblo Originario Rapa Nui, 8° Básico B (352 votos) Lenin
    Abraham Valenzuela Yáñez; segundo lugar, Pueblo Originario Mapuche,
    Pre-Kínder . (221 votos) Maximiliano Aravena Marín y Maximiliano Zúñiga Urra; y tercer lugar, Pueblo Originario: Kawésqar, 6° Básico B (148 votos) Máximo Alejandro Bravo Rodríguez.

    “Felicitamos a cada familia que aceptó el desafío de transformar residuos en arte y transmitir la esencia de nuestros pueblos originarios a través de la creatividad y la conciencia ambiental”, señaló, finalmente, el director del Colegio Margot Loyola de Linares, Hermógenes Ruiz.


    Freddy Mora | Imprimir | 78

    Otras noticias

    Linares: Se realizó apertura de Hospedería San Ambrosio
    Linares: Se realizó apertura de Hospedería San Ambrosio
    Cata, conversación y guitarra: Villa Alegre y San Javier presentaron sus nuevos vinos a restaurantes en Santiago
    Cata, conversación y guitarra: Villa Alegre y San Javier presentaron sus…
    Levantamiento de Trabajando.com: Radiografía del migrante en el mercado laboral chileno: 11% de los postulantes son extranjeros
    Levantamiento de Trabajando.com: Radiografía del migrante en el mercado…
    Masivo de zumba para la concientización sobre el cáncer de mama fue todo un éxito en el Maule
    Masivo de zumba para la concientización sobre el cáncer de mama fue todo…
    Se inició la postulación al Subsidio de Arriendo 2025
    Se inició la postulación al Subsidio de Arriendo 2025
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para