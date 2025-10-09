Social 09-10-2025

Colegio Margot Loyola de Linares realizó premiación del Tercer Concurso de Creación de Cuadros con Residuos Domésticos



Este año, al 3° Concurso de Creación de Cuadros con Residuos Sólidos Domésticos, organizado por el Colegio Margot Loyola de Linares, tuvo como eje temático la representación artística de los Pueblos Originarios de Chile.



La iniciativa buscaba fomentar la creatividad y la conciencia ambiental entre estudiantes y familias, inspirándolos a transformar residuos en arte con sentido cultural y respeto por el entorno.



Durante dos semanas, los cuadros estuvieron en exposición en Espacio Urbano Linares, donde más de mil personas votaron en línea mediante un código QR.



Participaron ocho familias, desde el Nivel Parvulario hasta 8° Año Básico, quienes plasmaron la riqueza cultural de los Pueblos Originarios de Chile, promoviendo el arte, la cultura y el reciclaje en familia.



La ceremonia de premiación contó con la asistencia del director del establecimiento educacional, Hermógenes Ruiz, los coordinadores de Medio Ambiente Jorge Ibáñez y Daniela Figueroa, junto a los representantes de Espacio Urbano, Daniela Rebolledo y Danilo Solís.



E la ocasión, se realizó el sorteo el Sorteo de una Gift Card de 50 mil pesos, gentileza de Espacio Urbano Linares, entre los más de mil votantes que participaron en la elección del cuadro favorito. El ganador será contactado por el equipo informático para coordinar la entrega del premio.



GANADORES DEL TERCER CONCURSO







Primer lugar, Pueblo Originario Rapa Nui, 8° Básico B (352 votos) Lenin

Abraham Valenzuela Yáñez; segundo lugar, Pueblo Originario Mapuche,

Pre-Kínder . (221 votos) Maximiliano Aravena Marín y Maximiliano Zúñiga Urra; y tercer lugar, Pueblo Originario: Kawésqar, 6° Básico B (148 votos) Máximo Alejandro Bravo Rodríguez.



“Felicitamos a cada familia que aceptó el desafío de transformar residuos en arte y transmitir la esencia de nuestros pueblos originarios a través de la creatividad y la conciencia ambiental”, señaló, finalmente, el director del Colegio Margot Loyola de Linares, Hermógenes Ruiz.





