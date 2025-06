Deportes 13-06-2025

Colegio Salesianos de Linares se coronó campeón de la Liga de Fraternidad Infantil de Fútbol Mixto

- Derrotó en la final al colegio Adonay

El gimnasio Ignacio Carrera Pinto fue el escenario de la gran final de la Liga de la Fraternidad 2025. En este evento deportivo participan equipos mixtos y se desarrolló por segundo año consecutivo . Niños , niñas, apoderados , autoridades dieron el realce en la gran final que ganoóel colegio Salesianos .

Esta actividad es organizada por la Red Extraescolar y el creador fue el profesor Leonardo Tapia, quien contó con el apoyo del Departamento de Deportes que dirige Víctor Campos.

Cosa curiosa , pero nuevamente entre los equipos de fútbol mixto , el Colegio Adonay ,que fue campeón el año pasado , se vio las caras con Colegio Salesianos , reviviendo la final del 2024 . Pero , esta vez fueron los “ verdes” de Salesianos los que se abrazaron con las victorias , sacándose la espinita clavada .

Carolina Pastenes , fue la entrenadora , del colegio evangélico Adonay, y opinó: “ “a pesar de no haber logrado la copa , felicito a mis niños que son muy esforzados , nos preparamos para la gran final, aunque esta vez el marcador no estuvo de nuestra parte , pero sí muy contentos de haber participado una vez mas de este evento deportivo tan maravilloso”.

En tanto Erick Riquelme, el deté ganador del colegio Salesianos, dijo que “ el año pasado estuvimos en la misma instancia , no nos fue bien , pero este año , los niños respondieron a las expectativas y teníamos una revancha . Logramos plasmar este triunfo con nuestro equipo de fútbol infantil que está feliz por este logro”.

Finalmente , Leonardo Tapia , creador de esta actividad, señaló: “ nunca había existido un torneo de estas características para estos niños . Hemos movilizado a mas de 6 mil 800 niños en esta hermosa Liga de la Fraternidad . En el segundo semestre vamos a trabajar con el balón mano para este grupo etario de sub 8 años. Agradecer a todos los que nos han apoyado en esta hermosa actividad que disfrutaron todos los niños de diferentes establecimientos educacionales”.

“El próximo año hay un cambio en la educación y es de esperar que el deporte tan importante para los niños y jóvenes estudiantes no quede de lado”, reflexionó



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo