Policial 24-09-2025

Colisión de vehículo menor y moto dejó 2 lesionados en sector nororiente de Linares

Fue alrededor de las 21:12 horas del lunes, que Bomberos de Linares activó su dispositivo de rescate, por un nuevo accidente de tránsito, esta vez, en el sector nororiente de la comuna.

En calles Arturo Prat con San José, colisionaron un móvil particular y una motocicleta, resultando el primero incrustado en una reja de vivienda.

Dos lesionados dejó como resultado este impacto, personas quienes fueron asistidas por voluntarios de Bomberos y SAMU.

Los organismos de emergencias, reiteraron el llamado a prevenir siniestros viales, adoptando las medidas adecuadas para conducir, respetando señalética, velocidad permitida y adoptando las normas de seguridad.

