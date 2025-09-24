miércoles 24 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Policial 24-09-2025
    Colisión de vehículo menor y moto dejó 2 lesionados en sector nororiente de Linares
    Publicidad 12
    Fue alrededor de las 21:12 horas del lunes, que Bomberos de Linares activó su dispositivo de rescate, por un nuevo accidente de tránsito, esta vez, en el sector nororiente de la comuna.
    En calles Arturo Prat con San José, colisionaron un móvil particular y una motocicleta, resultando el primero incrustado en una reja de vivienda.
    Dos lesionados dejó como resultado este impacto, personas quienes fueron asistidas por voluntarios de Bomberos y SAMU.
    Los organismos de emergencias, reiteraron el llamado a prevenir siniestros viales, adoptando las medidas adecuadas para conducir, respetando señalética, velocidad permitida y adoptando las normas de seguridad.
    Freddy Mora | Imprimir | 160

    Otras noticias

    Carabineros del SEBV Ñuble detuvo a sujetos que ocultaban camioneta robada en estacionamiento de supermercado en Chillán
    Carabineros del SEBV Ñuble detuvo a sujetos que ocultaban camioneta robada…
    Chanco: denuncian a concejal por presunta agresión contra su hermana
    Chanco: denuncian a concejal por presunta agresión contra su hermana
    SENDA apoyó más de 7.400 controles de alcotest y narcotest durante Fiestas Patrias
    SENDA apoyó más de 7.400 controles de alcotest y narcotest durante Fiestas…
    Linares: Seguridad Municipal colabora en recuperar especies avaluadas en 1 millón de pesos tras robo.
    Linares: Seguridad Municipal colabora en recuperar especies avaluadas…
    Buscan implementar test de drogas obligatorio para choferes de microbuses
    Buscan implementar test de drogas obligatorio para choferes de microbuses
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para