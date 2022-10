Política 14-10-2022

Colmed cuestiona dichos del alcalde de Linares sobre sueldos de médicos en salud municipalizada



Desde el Colegio Médico (Colmed) del Maule, Capítulo Médicos de la Atención Primaria de Salud (APS) Provincia de Linares, su presidente Dr. Carlos Radrigrán, manifestó un enérgico rechazo a lo que consideran “lamentable declaraciones sin fundamentos ciertos del alcalde de la comuna de Linares, Mario Meza”. Esto, en el marco de los días previos a la Consulta Ciudadana por la compra del terreno de la ex Iansa, captadas en un video ciudadano que circuló por redes sociales.

El gremio agregó en un comunicado público, que “hechos como estos sólo ponen en riesgo la integridad de los médicos, en momentos en que las agresiones al personal de salud se han visto incrementadas a nivel nacional. Invitamos al señor alcalde a que rectifique lo dicho y asuma el liderazgo que le corresponde como primera autoridad municipal teniendo en cuenta que los equipos de salud han hecho un aporte importante en la mejora de la calidad de vida de las personas y de la comunidad y los médicos hacen parte de esos equipos. No es contra los médicos contra los que tiene que enfilar baterías, es contra la desigualdad y la injusticia”.

Agregan que “Si bien es cierto, nuestro gremio en general tiene buenas remuneraciones, la gran mayoría de los médicos que trabajan en APS, no obtienen remuneraciones por 3 millones de pesos, y muchos tienen que trabajar horas extras para complementar su sueldo jornada completa. Sería bueno un trabajo real en equipo, con el alcalde, con los gremios de la salud, que lo constituyen las diferentes asociaciones gremiales de los consultorios, alineando metas y celebrando al cumplirlas, o analizando en su defecto cómo se pueden mejorar. Estas comparaciones sólo crean distancia y resentimientos, que no ayudan al fin último, que es la salud de los habitantes de la comuna”.