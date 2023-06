Nacional 18-06-2023

Colmed Valparaíso: Esta es una de las peores campañas de vacunación contra la influenza



El presidente del Colegio Médico (Colmed) de Valparaíso, doctor Ignacio de la Torre, manifestó hoy su preocupación sobre la compleja situación que vive el país respecto de las enfermedades respiratorias y también por el bajo porcentaje de inoculación en la población de riesgo, afirmando que "esta es una de las peores campañas de vacunación que hayamos tenido contra influenza".

En conversación con El Diario de Cooperativa, De la Torre manifestó que "es muy preocupante. Hay que decir que esta es una de las peores campañas de vacunación que hayamos tenido contra influenza. Por distintas razones, ha habido bastante resistencia de la ciudadanía a vacunarse, pero también, la comunicación de riesgo y las acciones concretas para simplificar la vacunación no han sido suficientemente útiles".

"Yo creo que hay varios detalles. Un primer detalle es que la comunicación de riesgo, o sea, el saber que pueden pasar cosas malas ayuda a que tú tomes la decisión activa de vacunarte. O sea, si yo no percibo que vamos a tener muchas infecciones respiratorias, no voy a invertir mi tiempo en vacunarme porque no estoy advirtiendo el peligro", añadió el experto.