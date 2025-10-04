Editorial 04-10-2025

Comercio ambulante

La Comisión de Gobierno Interior culminó la votación en particular -y despachó a la Sala- el proyecto de ley que modifica la Ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades. Su objetivo es incorporar mecanismos de control del comercio ambulante e informal.

Durante la última jornada, se votaron las indicaciones pendientes que decían relación con los lugares donde se puede ejercer el comercio ambulante o estacionado. Con ello, la iniciativa quedó en condiciones de ser puesta en tabla para su discusión en el pleno de la Corporación.

La idea matriz del proyecto es otorgar más herramientas a los municipios del país, precisando en su ley orgánica una serie de acciones que podrán adoptar para combatir el comercio ilegal.



Así, por ejemplo, se propone permitir el decomiso de los productos que se venden de forma ilegal en los espacios públicos y fortalecer su recuperación. Especialmente, se apunta a aquellos lugares afectados por el desarrollo del comercio ilegal.



De igual forma, la iniciativa busca fortalecer la fiscalización de permisos para operar como comercio ambulante y que se informe en la cuenta pública del alcalde el número que se otorga anualmente.

