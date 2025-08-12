Crónica 12-08-2025

Comienza el reemplazo del puente en Santa Delia: Conectividad y seguridad para sectores rurales de Parral

• Pasa de 4 a 9 metros de ancho; de una vía a dos y con vereda para peatones.



Una importante obra de conectividad comenzará en los próximos días en el sector de Santa Delia, al sur de Parral, en ruta L 632 -a 2 km. de la zona urbana-. Se trata del reemplazo del antiguo puente de una sola vía, por un nuevo viaducto de doble calzada con vereda peatonal, que mejorará significativamente la circulación y la seguridad vial de cientos de vecinos y vecinas del área rural.

Durante la visita al sector, autoridades y representantes vecinales destacaron la importancia de la obra. Una iniciativa, largamente esperada por la comunidad, que comenzará el 18 de agosto. El nuevo puente tendrá 9 metros de ancho, evitando accidentes y respondiendo a las crecientes necesidades del sector. Así comentó el alcalde de la comuna, Patricio Ojeda.

“La obra fue posible gracias al trabajo conjunto entre autoridades locales, vecinos, concejales y la empresa Asfaltos del Maule, la cual además aportará el financiamiento para dos metros adicionales al diseño original del puente para que éste sea usado por peatones o ciclistas. El compromiso de los propietarios colindantes, así como la participación activa de las juntas de vecinos, han sido fundamentales en el desarrollo de este proyecto”, detalló Ojeda.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Vecinos de Monteflor, María Cristina Hernández, dijo que “para nosotros es un sueño. Ya habíamos protestado por las molestias que se generaban y con perseverancia se logró, teniendo cambios. Pero ojo, el puente será para vehículos livianos, no para transporte pesado”.

Así mismo, el presidente de Los Corrales y de la Unión de Juntas de Vecinos rurales, Claudio Ortega, expresó que “se está haciendo verídico todo lo que soñamos como vecinos. Ahora se está viendo, porque la empresa ya llegó y pronto comienza. Entonces, más que feliz, porque esta obra entrega una solución que por años no se había podido concretar.”

El alcalde agradeció la voluntad de todos los actores involucrados y subrayó la importancia de trabajar en unidad por el bienestar de las futuras generaciones. Además, comentó que durante el desarrollo de las obras, se habilitará un bypass provisorio para mantener la conectividad de la ruta, aunque se solicita precaución a los conductores.



