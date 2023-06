Social 14-06-2023

Comienza inscripción PAES regular para Admisión 2024



El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, junto al DEMRE de la Universidad de Chile, informaron que hasta el 26 de julio de 2023, a las 13 horas, estará habilitada la plataforma acceso.mineduc.cl para la inscripción a la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular, que se rendirá entre el 27 y el 29 de noviembre, para el Proceso de Admisión 2024.



El ministro Marco Antonio Ávila señaló que “partimos la inscripción de la PAES Regular este 12 de junio y se extenderá hasta el miércoles 26 de julio. No hay periodos excepcionales, por lo tanto, tenemos poco más de un mes para que las y los jóvenes hagan este proceso de inscripción”. Agregó que “invitamos a las y los jóvenes a vivir este proceso de manera entusiasta, a informarse de las distintas carreras, los beneficios y las becas, porque sabemos que es importante para la trayectoria de las y los jóvenes de nuestro país poder acceder a la educación superior”.



El subsecretario Educación Superior, Víctor Orellana, destacó la importancia de inscribir la PAES de Competencia Matemática 2 (M2): “Al inscribir la prueba de Competencia Matemática M1, pueden inscribir la M2 sin costo, y viceversa. Es importante que las y los jóvenes lo sepan, ya que hay más de 450 carreras que solicitan esta prueba. Pueden revisar el listado de carreras que exigen M2 en acceso.mineduc.cl”.



Por su parte, la directora del DEMRE, Leonor Varas, indicó que “este es un sistema que progresa, que reconoce habilidades, talentos y competencias que antes no podíamos distinguir. Es importante recordarles que no habrá un periodo extraordinario de inscripción, por lo que el llamado es a que lo hagan en los plazos indicados”. Las y los postulantes deben hacer el trámite y seguir todos los pasos hasta descargar su Tarjeta de Identificación, documento que acredita la validez de su inscripción.



¿QUIÉNES PUEDEN INSCRIBIRSE?



Al igual que en procesos anteriores, a la PAES Regular pueden inscribirse quienes estén egresadas(os) de Enseñanza Media o estén cursando actualmente IV medio, incluidas las personas que hayan realizado sus estudios secundarios en el exterior, ya sea chilenas o extranjeras, y que cuenten con el reconocimiento de dichos estudios en nuestro país.



Quienes hoy cursan IV medio deben inscribir, al menos, las pruebas obligatorias (Competencia Lectora y Competencia Matemática 1) y una prueba electiva (Ciencias y/o de Historia y Ciencias Sociales), mientras que las y los egresados de IV medio pueden escoger qué pruebas rendir, una o más. Deben considerar que para poder postular a una de las 45 universidades adscritas al Sistema de Acceso en el Proceso de Admisión 2024, es requisito haber rendido al menos las pruebas obligatorias y una electiva, además de la PAES M2, en caso de postular a una carrera que la exija como requisito.

Dado esto último, es importante que las y los postulantes revisen la nómina de carreras que solicitan M2 como requisito obligatorio. Esta está disponible en acceso.mineduc.cl y en demre.cl.



Las pruebas que componen la Prueba de Acceso a la Educación Superior son: la PAES obligatoria de Competencia Lectora, la PAES obligatoria de Competencia Matemática 1 (M1), la PAES de Competencia Matemática 2 (M2), y las pruebas electivas de Ciencias y de Historia y Ciencias Sociales.



Hay que señalar que existe la beca PAES, que exime del pago del arancel de inscripción a estudiantes matriculados -en 2023- en IV medio en establecimientos educacionales municipales, particulares subvencionados o de los Servicios Locales de Educación Pública. La beca también beneficia a estudiantes de establecimientos particulares pagados que pertenezcan al 60% de menos ingresos, según la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares.