Crónica 18-07-2023

Comienza la fase presencial de empadronamiento biométrico para migrantes irregulares



• Según explicó el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque Díaz, junto al jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, subprefecto Sergio Valdés, este proceso está dirigido a personas extranjeras, mayores de 18 años, que ingresaron de manera clandestina hasta el 30 de mayo de 2023 y que actualmente residen en el país.



Tras el proceso de autodenuncia por ingreso clandestino que culminó el 30 de junio y la inscripción en el sitio web del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), se dio inicio este lunes 17 de julio a la fase presencial del proceso de empadronamiento biométrico cuyo objetivo es establecer la identidad de las personas que, en los últimos años, han entrado de forma irregular al país.



Así lo dieron a conocer el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque Díaz, en compañía del jefe de la Región Policial Maule de la PDI, prefecto Germán Parra; el jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de esa misma institución, subprefecto Sergio Valdés, y el representante del Sermig, Guillermo Aravena.



“Esto es muy importante para nosotros y que además era parte del Programa del Presidente Gabriel Boric, establecer un criterio que nos permita contar con información suficiente de personas que ingresan por pasos no habilitados o de forma irregular y acá se está entregado información de quienes no tenemos datos y es muy consecuente no sólo con la regulación migratoria sino que en materia de seguridad”, destacó el delegado Aqueveque.



Para ser empadronadas, las personas extranjeras debieron haber realizado la autodenuncia por ingreso clandestino ante la PDI hasta el 30 de junio de este año e inscribirse en el sitio web del Servicio Nacional de Migraciones para ingresar sus datos y agendar su cita presencial. El registro biométrico incluye fotografía frontal del rostro y toma de huellas dactilares, que serán registrados por la PDI.



El subprefecto Sergio Valdés, explicó que quienes realizaron su denuncia y se inscribieron el portal comenzará el empadronamiento presencial. “Se les va a dar una cita para una agenda que tendremos todos los días en el complejo policial de la tres oriente que incluye el registro para tener una migración ordenada como lo ordena la nueva Ley de Migraciones”, informó.



El operativo, que se realizará en todas las regiones del país, contará con 75 puntos de registro a nivel nacional, 10 de ellos equipos móviles y se contempla que el proceso se extienda durante los meses de julio, agosto y septiembre hasta el 6 de octubre.



El empadronamiento no constituye, en ningún caso, un proceso de regularización, es exclusivamente un proceso de registro de identidad para que el Estado conozca quienes residen en el país y en qué lugares, para de esa forma fortalecer la seguridad y la eficiencia de las políticas públicas.