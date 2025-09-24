Social 24-09-2025

Comienzan las postulaciones para la tercera edición de Feria Mi Barrio Emprende

PFalimentos continúa potenciando el desarrollo desde las regiones con el anuncio de una nueva versión de su feria “Mi Barrio Emprende”. Esta iniciativa busca apoyar a emprendimientos que posean algún grado de innovación y/o sostenibilidad, beneficiando así directamente a emprendedores y pequeños negocios de la región del Maule

De esta manera, tras dos ediciones exitosas organizadas por la compañía multialimentos en 2023 y 2024, la capital maulina ya se prepara para recibir la tercera versión del evento, que se realizará el próximo 22 y 23 de noviembre en las inmediaciones de la planta de PFalimentos (calle 22 Oriente 2.700). En total serán 60 los stands de iniciativas locales de distintas zonas de la región que tendrán la oportunidad de mostrar su trabajo a los 5 mil asistentes que se esperan sean parte del encuentro.

Para ser parte de este programa, los emprendimientos deben estar focalizados en alguna de estas temáticas: comunidad, sostenibilidad o innovación. Los 60 seleccionados serán elegidos por un comité conformado por ejecutivos de PFalimentos. Podrán postular para ser parte de los emprendimientos cualquier persona mayor de 18 años y que resida en la región del Maule.

Las postulaciones para la segunda edición de Mi Barrio Emprende estarán abiertas desde el 23 de septiembre y hasta el 24 de octubre. Puedes conocer más sobre el encuentro y realizar tu inscripción ingresando a www.pfalimentos.cl/mibarrioemprende

