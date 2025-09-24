Hoy
miércoles 24 de septiembre del 2025
Social 24-09-2025
Comienzan las postulaciones para la tercera edición de Feria Mi Barrio Emprende
PFalimentos continúa potenciando el desarrollo desde las regiones con el anuncio de una nueva versión de su feria “Mi Barrio Emprende”. Esta iniciativa busca apoyar a emprendimientos que posean algún grado de innovación y/o sostenibilidad, beneficiando así directamente a emprendedores y pequeños negocios de la región del Maule
De esta manera, tras dos ediciones exitosas organizadas por la compañía multialimentos en 2023 y 2024, la capital maulina ya se prepara para recibir la tercera versión del evento, que se realizará el próximo 22 y 23 de noviembre en las inmediaciones de la planta de PFalimentos (calle 22 Oriente 2.700). En total serán 60 los stands de iniciativas locales de distintas zonas de la región que tendrán la oportunidad de mostrar su trabajo a los 5 mil asistentes que se esperan sean parte del encuentro.
Para ser parte de este programa, los emprendimientos deben estar focalizados en alguna de estas temáticas: comunidad, sostenibilidad o innovación. Los 60 seleccionados serán elegidos por un comité conformado por ejecutivos de PFalimentos. Podrán postular para ser parte de los emprendimientos cualquier persona mayor de 18 años y que resida en la región del Maule.
Las postulaciones para la segunda edición de Mi Barrio Emprende estarán abiertas desde el 23 de septiembre y hasta el 24 de octubre. Puedes conocer más sobre el encuentro y realizar tu inscripción ingresando a www.pfalimentos.cl/mibarrioemprende
De esta manera, tras dos ediciones exitosas organizadas por la compañía multialimentos en 2023 y 2024, la capital maulina ya se prepara para recibir la tercera versión del evento, que se realizará el próximo 22 y 23 de noviembre en las inmediaciones de la planta de PFalimentos (calle 22 Oriente 2.700). En total serán 60 los stands de iniciativas locales de distintas zonas de la región que tendrán la oportunidad de mostrar su trabajo a los 5 mil asistentes que se esperan sean parte del encuentro.
Para ser parte de este programa, los emprendimientos deben estar focalizados en alguna de estas temáticas: comunidad, sostenibilidad o innovación. Los 60 seleccionados serán elegidos por un comité conformado por ejecutivos de PFalimentos. Podrán postular para ser parte de los emprendimientos cualquier persona mayor de 18 años y que resida en la región del Maule.
Las postulaciones para la segunda edición de Mi Barrio Emprende estarán abiertas desde el 23 de septiembre y hasta el 24 de octubre. Puedes conocer más sobre el encuentro y realizar tu inscripción ingresando a www.pfalimentos.cl/mibarrioemprende
Freddy Mora | Imprimir | 92
Otras noticias
Hasta el 17 de octubre amplían postulación abierta a programa de finanzas…
CONAF lanza campaña informativa para evitar las cortas ilegales de bosque
Linares: Grupo Musical Proyecto Rama lanza vinilo “Antología 25 Años”
Linares tuvo exitoso Nacional de Cueca Senior en Fiestas Patrias
Concejo Municipal de Linares aprueba 21 millones de pesos para apoyar a…