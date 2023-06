Política 03-06-2023

COMISIÓN DE ENERGÍA DE LA CÁMARA ANALIZÓ PLAN PILOTO “GAS DE CHILE” IMPLEMENTADO POR EL GOBIERNO.

La Comisión de Energía analizó las reacciones surgidas tras la iniciativa “Gas de Chile”. Para ello, estuvieron presentes el Ejecutivo y la Enap con sus antecedentes y conclusiones en el marco de lo que ha sido este episodio.

El ministro de Energía, Diego Pardow, puntualizó que el proyecto piloto no comercial estaba orientado a beneficiar a hogares vulnerables (ver presentación). Recordó que, en mayo de 2022, el directorio de la Enap aprobó que se ejecute el plan piloto bajo ciertos lineamientos. En julio de 2022, en tanto, se lanzó el programa piloto en Chiguayante y, posteriormente, se sumaron lanzamientos en San Fernando y Quintero. Beneficia un total de 3.157 familias que formaban parte del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

De acuerdo a su exposición, Enap concluyó que no tenía ventajas competitivas en el segmento de distribución minorista de GLP (no así en el segmento mayorista). Esto no era coherente con las recomendaciones de la FNE, en torno a desintegrar el mercado en dos segmentos (mayoristas y minoristas)

Argumentó que, en enero de 2023, el Ministerio de Energía solicitó un informe de evaluación final del Plan Piloto a la ENAP. La información fue posteriormente utilizada para responder diversos requerimientos de información de parlamentarios.