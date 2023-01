Agricultura 15-01-2023

Comisión de Agricultura analiza situación del canal de regadío de Pencahue y oficia a los Ministerios de Agricultura y OO.PP. para que entreguen una solución



- El diputado Felipe Donoso, integrante de la instancia legislativa, aseguró que la planta elevadora de aguas para el canal Pencahue guardada en invierno, aún no está disponible para los agricultores.



Tras tratar la situación de las frutillas en la comuna de Chanco, la comisión de Agricultura trató la situación del canal de regadío de Pencahue, en la que participó el presidente de la instancia, diputado Juan Antonio Coloma Álamos.

Esto, explicó el diputado e integrante de la comisión de Agricultura, Felipe Donoso, sostuvo que “en dicho canal existe una obra hecha por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) para elevar aguas y darles agua suficiente para la temporada que está en desuso porque la DOH tiene guardadas en sus bodegas las bombas”.



Esta obra costó más de 2200 millones de pesos, construida y lista para funcionar, sin embargo, dijo el parlamentario por El Maule, “en la temporada de invierno se guardan las bombas para cautelarlas, lo que resulta de toda lógica”.

“Lo que no puede ser es que sigan guardadas en la temporada de riego y no estén disponibles para los regantes de Pencahue, eso es de una irresponsabilidad mayor”, argumentó Donoso.



Es por esta razón, dijo el legislador, “hemos pedido a través de la comisión de Agricultura al ministro de Agricultura que se involucre, también al ministro de Obras Públicas para que den cuenta de por qué una inversión tan importante del Estado no está prestando servicio a los regantes en los momentos que más necesarios”.



Finalmente, el diputado Felipe Donoso indicó que “esperamos contar con una respuesta y una solución dentro de los próximos días, porque la situación del riego es fundamental”.