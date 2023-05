Política 11-05-2023

Comisión experta: debate por incluir crímenes de derechos humanos en la propuesta constitucional



Derecho a la verdad, reparación y no repetición, además de la creación de una Defensoría de los Derechos Humanos, son parte del contenido de algunas de las enmiendas revisadas por la subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos de la Comisión Experta en el proceso constitucional, relativas al capítulo II “Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales”.

Respecto a la enmienda No 88, que establece derechos para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, además de la imprescriptibilidad e inamnistiabilidad de estos crímenes, la comisionada Catalina Lagos señaló que “a casi 50 años del golpe de Estado, y según las cifras oficiales sobre causas de violaciones a los derechos humanos entre septiembre de 1973 y marzo de 1990, aún existen en tramitación 1.462 causas. Esa cifra habla por sí sola y da cuenta de que esta norma es absolutamente necesaria para asegurar la conducción de procesos en tiempos oportunos, para que no vuelva a ocurrir nunca más en Chile este tipo de graves violaciones a los derechos humanos”.

En sentido contrario, el comisionado Máximo Pavez señaló que, “cuando nosotros tenemos la existencia de Tribunales de Justicia, de otros órganos que hacen control de constitucionalidad, creo que, por una razón orgánica, (la defensoría) puede significar equívocos, sobre todo cuando existen elementos descriptivos de la función tan amplios como están descritos acá”.

Se recordó en el debate que, además, varios de estos delitos o acciones están en tratados internacionales, en particular en el tratado de la Corte Penal Internacional.