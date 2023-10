Política 07-10-2023

Comisión Experta revisará propuesta del Consejo Constitucional.



Luego de cuatro meses de trabajo, el Consejo Constitucional entregará un informe a la Comisión Experta este sábado 7 de octubre con los cambios que se introdujeron a la propuesta de nueva Carta Magna.

De acuerdo al reglamento del Proceso Constitucional, los comisionados (as) -no menos de cinco ni más de diez- podrán formular observaciones, las que pueden consistir en agregar, modificar o suprimir artículos o partes de ellos, para mejorar el texto de los consejeros (as). Para esto se dispone de cinco días.

La Comisión Experta convocará a un nuevo Pleno para votar dichas sugerencias, cuya aprobación necesitará de los 3/5 de sus integrantes en ejercicio. Luego, tal instancia redactará un documento que remitirá a la Mesa Directiva del Consejo Constitucional, la que tendrá 24 horas para enviarlo a las y los consejeros, y citar a una sesión no antes de 36 horas para su discusión.

Para su debate podrá destinar hasta dos sesiones, donde estas propuestas deben alcanzar el apoyo de los 3/5 de los consejeros (as). Sin embargo, si no llega a dicho quórum mencionado, ni tampoco a los 2/3 para su rechazo, pasarán a una Comisión Mixta para su análisis.