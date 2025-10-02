Nacional 02-10-2025

Comisión investigadora de la Cámara por mal uso de licencias médicas advierte "fallas estructurales" en el sistema

La comisión investigadora de la Cámara de Diputados que indagaba el escándalo por el mal uso de licencias médicas concluyó su trabajo y, en un documento consensuado entre las distintas fuerzas políticas, dio cuenta de una serie de vulnerabilidades del sistema, además de recomendaciones para reforzar los mecanismos de fiscalización. En las próximas semanas, el informe deberá ser sometido a votación por la Sala de la Cámara. La instancia se creó tras el informe de la Contraloría General de la República, que detectó miles de casos de funcionarios públicos que viajaron fuera del país durante sus períodos de reposo médico. Posteriormente, se conocieron situaciones de doctores que atendieron en clínicas privadas mientras tenían licencias médicas y de funcionarios que acudieron a casinos durante ese tiempo.

En sus conclusiones, la comisión estableció que "el uso fraudulento de las licencias médicas en el sector público es un problema multifacético y sistémico. No se trata de casos aislados, sino de fallas estructurales que afectan al Estado de Chile y generan un impacto financiero y de gestión significativo. Se origina en una serie de vulnerabilidades de diseño en el sistema de licencias médicas. Los hallazgos de la Contraloría General de la República (CGR) revelaron patrones de abuso que son incompatibles con el principio de probidad administrativa". Asimismo, la instancia señaló que lo detectado constituye "fraude" y, además, evidenció una "falta de controles internos efectivos en las instituciones", lo que facilita la persistencia de estas conductas. En esa línea, los legisladores destacaron la falta de interoperabilidad del sistema. Tras las exposiciones recibidas, concluyeron que "no existe una plataforma única que permita el cruce de datos en tiempo real entre instituciones como la CGR, SUSESO, COMPIN, FONASA y las ISAPRES. Esto genera asimetría de la información, permitiendo que se realicen pagos sin previa verificación".



