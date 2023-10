Política 08-10-2023

Comisionados estudian observaciones al texto constitucional



Comisionados (as) de diversos bloques continuaron, en reuniones separadas, revisando el texto, aun no el oficial, que evacuó el Consejo Constitucional al terminar la etapa de debates y votaciones de artículos y enmiendas que ingresaron al anteproyecto de la Comisión Experta.

En los salones de la Cámara de Diputados y el Senado, en Santiago, se dieron cita varios de los integrantes de la comisión, quienes se preparan para hacer observaciones al escrito con el fin de mejorarlo, de acuerdo, a la función que tienen en este nuevo periodo al que entra el Proceso Constitucional.

Ello, mientras esperaban ayer el informe final en la sesión citada para ese efecto.

No olvidar que, desde que se entregue este documento, los comisionados (as) tendrán un plazo de cinco días para hacer observaciones, las que pueden consistir en agregar, modificar o suprimir artículos o sus partes. De acuerdo al procedimiento señalado en el Reglamento del Proceso, dentro de los dos primeros días de dicho plazo, no menos de cinco ni más de diez comisionadas o comisionados, podrán formular dichas propuestas.

El trabajo comenzaba a partir de ayer mismo para revisar el texto de propuesta de nueva Constitución.