Opinión 10-05-2024

¿Cómo abordamos los problemas de nutrición en Chile?





Karen Martínez, Gerente Food & Retail





Son conocidos los problemas complejos que estamos teniendo en Chile en torno a la nutrición. Según un estudio liderado por la Universidad de los Andes titulado “Nutrición de los chilenos 2023”, indicaba que el 86% de los chilenos no cumple con las recomendaciones básicas de una buena alimentación.



En base a lo anterior cabe preguntarnos ¿Qué estamos haciendo mal en Chile? Para responder a esta compleja pregunta, en primer lugar debemos comprender las dimensiones que abarca, como también de que se trata de un problema cultural y de educación, por ende, la solución a esto es a largo plazo, sin embargo, debe abordarse una estrategia bien planificada y con objetivos claros.



Además, no se trata solamente de políticas públicas y guías de alimentación desde el Minsal, ya que las personas comen en los colegios, en el trabajo, en las calles, etc. y los factores socioeconómicos son determinantes en la forma de cómo nos alimentamos.



Entendiendo que son varios los actores los que deben asumir y tomar cartas en el asunto sobre este problema, me quiero detener en lo que podemos hacer desde las organizaciones. Como responsable de Equilíbrate, programa de salud y bienestar de Sodexo que tiene la finalidad de entregar conocimientos y herramientas que faciliten a nuestros consumidores llevar un estilo de vida saludable y consciente, tenemos algo que decir.



Quisiera compartir algunos consejos que las empresas pueden asumir para abordar este problema:



● Educación y Concienciación: Educa a los/as colaboradores/as de la organización sobre la alimentación saludable y cómo esta tiene un impacto importante sobre su salud y el rendimiento en su lugar de trabajo. Entregar información nutricional genera adhesión en esta etapa.

● Ambiente Saludable y promoción de Actividades Físicas: Contempla actividades como evaluaciones nutricionales, charlas educativas, ferias y talleres de cocina además de la realización de actividad física en los/as colaboradores/as.

● Involucra a los Empleados: Genera un nivel de involucramiento con los/as colaboradores/as identificando sus necesidades nutricionales y promoviendo programas de bienestar dentro de la organización.



Proveemos de comida nutricionalmente equilibrada, por esto mismo estamos profundamente comprometidos con cuidar la salud de nuestros clientes y sus colaboradores/as. Equilíbrate by Sodexo facilita que todas las personas a las que entregamos servicios diariamente tomen decisiones informadas que contribuyan a sus objetivos de bienestar, sin sacrificar la calidad ni el sabor.



Por último, recuerda que cambiar la cultura alimentaria lleva tiempo y esfuerzo, pero con el compromiso adecuado y una estrategia bien planificada, es posible lograrlo.