Nacional 05-10-2023

¿Cómo agilizar los trámites del Registro de Deudores de Alimentos?

La abogada Francisca Millán, del estudio AML Defensa de Mujeres, abordó en Cooperativa las principales dudas de los usuarios del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, en especial sobre la duración de trámites de retención de dineros y rectificación de los mismos.

A un año de su implementación, más de 147 mil deudores se encuentran inscritos en el sistema, y entre ellos, los que cuentan con más de una causa pendiente superan los 8.000.

En Una Nueva Mañana, la especialista respondió las consultas de auditores, así como preguntas generales sobre la recepción de antecedentes y demoras en la tramitación, debido a la gran cantidad de casos.

RETENCIONES BANCARIAS

Si voy a un banco y pido un crédito de consumo por 5 millones y debo 3 millones, ¿me van a retener esos 3 millones si es estoy en el registro?

s un máximo del 50% de la cantidad que se va a entregar como como crédito. Tiene reglas específicas sobre la cantidad de crédito al que se está optando y su cálculo, para efectos de que el banco pueda cumplir esa obligación, porque una característica muy relevante del registro es que no solamente la persona deudora está ahí, sino que dice a quién le debe, cuánto le debe, cuánto sale esa esa pensión mensual calculada en UTM, y a qué cuenta se debe hacer el pago.

Por lo tanto, cuando la institución obligada a revisar el registro tiene acceso a él, no solamente ve que es deudor sino que tiene ahí todos los antecedentes que se necesitan para poder hacer el pago de la deuda. Lo mismo pasa en el Servicio de Impuestos Internos, que antes de hacer -por ejemplo- devolución de impuestos, tiene la obligación de revisar el registro, y si está en el registro, veo cuánto debe, a dónde tengo que pagarla y retengo de esa devolución y la pago directamente. Es una obligación legal de la institución, no es que le está haciendo un favor a alguien, y si no la cumple, tiene consecuencias legales.