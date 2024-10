Opinión 18-10-2024

Como diría Carcuro: ¡Me pongo de pie para aplaudir a los profesores!

María Jesús Honorato Decana Facultad de Educación Universidad de Las Américas



La motivación y el entusiasmo de un profesor o profesora son contagiosos. Un buen docente no solo disfruta enseñar, sino que se esfuerza constantemente por inspirar a sus estudiantes, haciendo que el aprendizaje sea atractivo y relevante. Además de entender las necesidades y desafíos de sus alumnos, ofrece el apoyo emocional necesario para fomentar un ambiente inclusivo y respetuoso en el aula. Hoy en día se suma la tecnología, que permite personalizar el aprendizaje y asumir con responsabilidad la diversidad de los alumnos. Gracias al uso de herramientas tecnológicas, los profesores pueden ajustar su enseñanza a las necesidades particulares de cada estudiante, creando una educación más equitativa y efectiva.

Durante la pandemia, los profesores jugaron un rol aún más crucial. Al igual que los médicos y otros profesionales de la salud se pusieron a disposición de los niños, niñas, jóvenes y sus familias en tiempos difíciles. No solo se preocuparon por lo académico, sino que ofrecieron un apoyo emocional invaluable. A través de pantallas y en condiciones adversas, lograron adaptarse, conectarse con sus estudiantes y brindarles contención emocional en medio de la incertidumbre. Sin embargo, no se les valoró lo suficiente por su inmenso esfuerzo.

Nuestro país necesita más docentes empáticos, comprometidos y resilientes. La pandemia nos enseñó que el rol del profesor va mucho más allá de la transmisión de conocimientos. Si no reconocemos y valoramos su esfuerzo, no podremos contar con los formadores que necesitamos para el futuro. El valor y notoriedad que merece la labor docente no tiene que quedarse solo para el Día del Profesor o para el Día del Educador(a) de Párvulo, es algo que debemos hacer todos los días con gestos simples y nobles que enaltezcan su trabajo.

Hoy en día con la ayuda de la tecnología, los profesores pueden personalizar el aprendizaje, monitorear el progreso en tiempo real y atender a las diversas necesidades de sus estudiantes, promoviendo un entorno de aprendizaje más significativo y desafiante.

En nuestra casa de estudios estamos comprometidos en formar a los futuros docentes con las herramientas y estrategias adecuadas para enfrentar diferentes retos. Buscamos proporcionar una formación integral que combina el desarrollo de habilidades pedagógicas con el uso de tecnologías avanzadas, preparándolos para ser educadores empáticos, innovadores y resilientes. Con un enfoque en la mentalidad de crecimiento y la adaptación continua, nuestros planes académicos buscan fortalecer a los docentes del futuro, asegurando que cuenten con las competencias necesarias para guiar a sus estudiantes en un mundo cada vez más diverso y digitalizado.