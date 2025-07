Opinión 15-07-2025

¿Cómo emprender por primera vez?

Felipe Oelckers

Director Ingeniería Comercial U. Andrés Bello, sede Viña del Mar





Emprender es un sueño compartido por muchos chilenos, pero dar el primer paso puede parecer un salto al vacío. En un país donde la economía y las tendencias cambian rápidamente, los nuevos emprendedores necesitan más que entusiasmo: requieren herramientas prácticas para comenzar con inteligencia y visión.

Hay cinco claves esenciales para quienes se inician en este camino:

Aprender de los problemas: En vez de temer al fracaso, hay que usarlo como motor de crecimiento. Diversificar ingresos y adaptarse rápidamente permite transformar el caos en oportunidad.

Contar una historia con datos: Un buen producto necesita una narrativa que conecte emocionalmente, respaldada por cifras que generen confianza.

Construir un ecosistema: Emprender no es un acto solitario. Asociarse con otros actores —proveedores, clientes, comunidades— fortalece el proyecto y lo hace más sostenible.

Probar en pequeño, impactar en grande: Antes de invertir mucho, es clave testear ideas con recursos mínimos. Esto permite aprender rápido y reducir riesgos.

Leer el entorno: Estar atentos a cambios culturales, económicos o legales permite anticiparse y adaptarse mejor que la competencia.

Estas claves no garantizan el éxito, pero sí aumentan las probabilidades de emprender con propósito y resiliencia. Porque no se trata solo de lanzarse, sino de hacerlo con estrategia.