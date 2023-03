Crónica 03-03-2023

¿Cómo enfrentar el estrés de marzo?: 5 consejos para cuidar la salud mental este mes

El descanso de las vacaciones puede tambalear con el regreso a la rutina y el comienzo “oficial” del año. Por eso, la psicóloga de IntegraMédica Andrea Cid entrega diversas recomendaciones para sobrellevar marzo y mantener a raya los niveles de estrés.



Varios son los factores que hacen que marzo sea un mes agitado para muchos. El fin de las vacaciones, el regreso a la rutina y los diversos gastos que hay que realizar en estas fechas, hacen que el “comienzo activo” del año pueda dejar rápidamente en el olvido el relajo ganado durante los días de descanso. Andrea Cid, psicóloga de IntegraMédica, entrega sus claves para cuidar la salud mental y no fracasar en el intento.



“Es importante entender que marzo es un cambio brusco, que se asocia al pago de matrículas, patentes, compra de útiles y uniformes, regreso al colegio y al trabajo, vuelta a los tacos, bullicio y diversos compromisos. Pero se puede manejar con una buena organización”, plantea la especialista, ante lo que propone los siguientes pasos.



Los consejos para enfrentar el tercer mes del año:



1. Planificación: lo primero es tener una agenda o planificador donde empezar a anotar las fechas y plazos de todos los compromisos.

2. Horarios: los días anteriores al ingreso laboral o escolar, ir modificando paulatinamente los horarios de sueño y alimentación, para que el cambio no sea tan fuerte ni de un día para otro.

3. Ejercicio: agregar actividad física aeróbica unas 3 veces por semana; esto ayudará a bajar los niveles de ansiedad.

4. Contacto social: mantener encuentros sociales con amigos y familia, así como comunicación con ellos.

5. Delegar: aprender a entregar parte de las tareas a colegas, familia o amigos; no abarcar todo de una sola vez.

“Es normal sentirse angustiado cuando nos vemos enfrentados a muchas exigencias, pero si se presentan malestares como dificultades para conciliar y mantener el sueño, alteraciones del apetito (mayor o menor que antes), irritabilidad, problemas de memoria y concentración, ganas de no hacer nada, llanto incontrolable y angustia que duren más de dos semanas, lo recomendable es consultar a un especialista”, dice Andrea Cid.