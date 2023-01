Social 27-01-2023

¿Cómo evitar las intoxicaciones alimentarias en estas vacaciones?

- Durante el verano aumenta el número de intoxicaciones alimentarias, esto debido en gran parte a las altas temperaturas y a la dificultad de preservar el buen estado de los alimentos. Conoce cómo identificar los síntomas y prevenir el desarrollo de una alteración.

“La intoxicación alimentaria es una enfermedad que ocurre cuando una persona come algún alimento o ingiere líquidos que están contaminados, principalmente por bacterias, virus y en menor medida, parásitos o que contienen toxinas que producen estos microorganismos”, explica el Dr. Samuel Sabah, gastroenterólogo de Clínica Las Condes.

Estas intoxicaciones pueden ser causadas por una inadecuada o no higiénica manipulación de alimentos, el consumo de aquellos que estén crudos o mal cocinados, junto con productos en donde se ha visto afectada la cadena de frío. Todos estos factores, sumados a las altas temperaturas de la época estival generan el ambiente propicio para que los virus, bacterias y parásitos puedan multiplicarse y causen estas patologías.

Los microrganismos que generan con mayor frecuencia estos cuadros de intoxicación son las bacterias Estafilococo, E. Coli, Campylobacter y Salmonella. En caso de los virus; los Rotavirus, Norovirus, y Adenovirus. Y finalmente los parásitos como la Cyclospora.C y la Giardia Lamblia.

Síntomas

El especialista de Clínica Las Condes indica que los síntomas de una intoxicación generalmente surgen entre minutos u horas luego de ingerir el alimento contaminado, donde se pueden presentar:

• Vómitos.

• Diarrea.

• Dolor y distensión abdominal.

• Fiebre.

Además, los casos de intoxicaciones más severas pueden incluir signos de deshidratación, como debilidad, mucosas secas, sed excesiva, poca diuresis (orina), mareos y hormigueos en brazos. También se pueden presentar desmayos y deposiciones con sangre. Si estas señales de alerta no ceden con las medidas habituales, se recomienda consultar al servicio de urgencias más cercano.