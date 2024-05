Política 14-05-2024

Como “insuficiente” calificó el Colegio de Profesores programa “Comunidades Educativas Protegidas”



Insuficiente es para el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, el programa “Comunidades Educativas Protegidas” presentado por el Mineduc y que se aplicará en 50 comunas para enfrentar las agresiones y violencia que se registran en los establecimientos educacionales a lo largo del país.

El Presidente del Gremio Docente, Mario Aguilar, si bien valora que haya una reacción frente a lo que está pasando, ella le parece más bien “tardía, nos parece que el plan es absolutamente insuficiente y no da cuenta de la envergadura de lo que estamos viviendo. Pero por lo menos hay reacción”.

El líder gremial insiste en lo preocupante de la situación “lo que estamos viviendo es muy grave. Una profesora que se suicida, un alumno asesinado, todos los días reportes de agresiones, algunas de ellas bastante graves, peleas campales, incidentes reiterados entre estudiantes, agresiones a docentes, a funcionarios de la educación. Esto es demasiado grave”.

Respecto a la cobertura del Plan presentado por el Mineduc, Mario Aguilar señaló “acotar un plan a 50 comunas en un país donde tenemos 345 y en las que todos los días, en todos los territorios, se están reportando problemas. A mí me parece que es insuficiente”.

Mario Aguilar reflexiona “sabemos que una ley no basta, lo tenemos claro. Se necesitan programas. Pero también significa entregarle a la convivencia escolar primera prioridad, más que a los resultados de las pruebas estandarizadas”.