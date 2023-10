Opinión 11-10-2023

¿Cómo los padres podemos contribuir al empoderamiento de nuestras hijas?

Leandro Gottlieb, gerente general de Kimberly Clark



En una nueva conmemoración del Día de la Niña es importante tomar conciencia de que existen obstáculos a los que ellas se ven enfrentadas desde temprana edad y que pueden afectar el desarrollo de su vida. Según un estudio que realizamos con Cadem, un 10% de las jóvenes siente vergüenza y asco al hablar sobre menstruación. Estos sentimientos negativos pueden tener un impacto significativo en su vida social y autoconfianza.

¿Qué podemos hacer como padres? Tenemos la responsabilidad de crear un entorno en el que nuestras hijas se sientan seguras y empoderadas desde que empiezan a ser conscientes de su entorno. Podemos crear espacios en el que las niñas se sientan cómodas hablando sobre su experiencia, mostrar empatía hacia las situaciones y emociones que viven, pues la menstruación puede ser dolorosa o incómoda para algunas, pero no deben verla nunca como una limitante. También es importante que desafiemos estereotipos de género y fomentemos el interés de nuestras hijas en actividades científicas y deportivas; con esto, aprenderán que su valor no está ligado a su cuerpo y que pueden tener muchos logros, independientemente de su género.

El empoderamiento de las niñas desde una edad temprana es un paso crucial hacia la construcción de una sociedad más equitativa y justa. Al abordar temas como la menstruación de manera abierta y comprensiva, normalizando un hito sano y natural en la vida de las mujeres, podemos ayudar a nuestras hijas a superar los obstáculos que seguramente surgirán en el camino. Al hacerlo, no solo las beneficiamos individualmente, sino que también estamos contribuyendo al avance de nuestra sociedad.

En Latinoamérica y Chile, el empoderamiento femenino está ganando cada vez más terreno en la agenda social y política, y también en el mundo privado. En Kimberly-Clark Chile un 33% de las posiciones de liderazgo en el equipo son ejercidas por mujeres, y el board está formado en más de un 60% por ellas. Son mujeres empoderadas, seguras de sí mismas y convencidas que pueden alcanzar todo lo que se propongan. Seamos consciente de que este camino no comienza en la adultez, sino desde temprana edad; sigamos trabajando por el empoderamiento y futuro de nuestras hijas.